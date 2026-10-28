People

Daniel Craig en visite à Tanger pour soutenir Rachel Weisz sur le tournage de «La Momie 4»

Daniel Craig et son épouse Rachel Weisz, acteurs internationaux.

Daniel Craig, l’inoubliable interprète de James Bond, a rejoint son épouse Rachel Weisz, sur place pour le tournage du quatrième volet de «La Momie». Séduit par la ville du Détroit, l’acteur britannique envisagerait déjà un prochain séjour.

Par Said Kadry
Le 28/10/2026 à 21h28

Daniel Craig a effectué une visite privée de deux jours à Tanger, où son épouse Rachel Weisz tourne actuellement des scènes du film «La Momie 4». L’acteur britannique a quitté la ville mardi soir, depuis l’aéroport international Tanger-Ibn Battouta, pour rejoindre Londres.

Arrivé lundi, l’interprète de l’agent 007 a profité de ce séjour pour accompagner son épouse sur les lieux du tournage. Le couple a notamment déjeuné dans un restaurant réputé de la médina, avant de poursuivre sa découverte de la ville.

Selon des sources locales, Daniel Craig aurait confié à ses proches son admiration pour Tanger, saluant notamment sa propreté et exprimant le souhait d’y revenir prochainement pour mieux la découvrir. Durant son séjour, l’acteur et son épouse ont résidé au Palais Tazi.

Cette escapade tangéroise intervient cinq ans après les adieux de Daniel Craig à James Bond dans «Mourir peut attendre» (No Time to Die), sorti en 2021. Depuis «Casino Royale», en 2006, l’acteur a incarné le célèbre agent 007 dans cinq films, au fil de quinze années.

Lire aussi : Tanger: la médina change de décor pour le tournage de «La Momie 4»

Depuis son départ, la question de sa succession continue d’alimenter les spéculations parmi les admirateurs de la saga. Plusieurs noms circulent régulièrement pour reprendre le costume du célèbre espion, mais l’identité du prochain James Bond est toujours un mystère. En attendant de savoir qui lui succédera à l’écran, Daniel Craig poursuit sa carrière loin de ce personnage emblématique, tandis que son passage à Tanger lui aura offert une rapide parenthèse aux côtés de son épouse Rachel Weisz.

Par Said Kadry
Le 28/10/2026 à 21h28
#Hollywood#tournage de films étrangers au Maroc#Tanger#La Momie 4#Daniel Craig#Rachel Weisz

LEs contenus liés

Culture

Cinéma: comment le tournage de «The Odyssey» à Ouarzazate confirme le statut de «Hollywood d’Afrique» du Maroc

International

Hollywood en force à la Mostra de Venise, avec George Clooney et Emma Stone

Culture

De Tanger à Hollywood, Sanaa Hamri se confie: Mariah Carey, Prince, Beyoncé, le Maroc et moi

Lifestyle

À Hollywood, une robe de Lady Diana, créée par le styliste marocain Jacques Azagury, bat des records aux enchères

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
2
Infrastructures portuaires: le Roi fait le point sur le démarrage de Nador West Med et le lancement de Tanger Med 3
3
Devant l’American Jewish Committee, Serge Berdugo met en avant un patrimoine juif commun à tous les Marocains
4
Mohamed Tebboune, le Saïd Bouteflika de la «nouvelle Algérie»
5
Espagne: Feijóo propulse les voix les plus hostiles au Maroc en tête de sa liste
6
Injaz Al-Maghrib revendique 423.000 expériences d’apprentissage et s’impose comme référence régionale
7
Quand Kylian s’éveillera, la Chine tremblera
8
Sahara: ce qui change (et ce qui reste intact) dans le projet de résolution du Conseil de sécurité
Revues de presse

Voir plus