Daniel Craig en visite à Tanger pour soutenir Rachel Weisz sur le tournage de «La Momie 4»

Daniel Craig a effectué une visite privée de deux jours à Tanger, où son épouse Rachel Weisz tourne actuellement des scènes du film «La Momie 4». L’acteur britannique a quitté la ville mardi soir, depuis l’aéroport international Tanger-Ibn Battouta, pour rejoindre Londres.

Arrivé lundi, l’interprète de l’agent 007 a profité de ce séjour pour accompagner son épouse sur les lieux du tournage. Le couple a notamment déjeuné dans un restaurant réputé de la médina, avant de poursuivre sa découverte de la ville.

Selon des sources locales, Daniel Craig aurait confié à ses proches son admiration pour Tanger, saluant notamment sa propreté et exprimant le souhait d’y revenir prochainement pour mieux la découvrir. Durant son séjour, l’acteur et son épouse ont résidé au Palais Tazi.

Cette escapade tangéroise intervient cinq ans après les adieux de Daniel Craig à James Bond dans «Mourir peut attendre» (No Time to Die), sorti en 2021. Depuis «Casino Royale», en 2006, l’acteur a incarné le célèbre agent 007 dans cinq films, au fil de quinze années.

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Depuis son départ, la question de sa succession continue d’alimenter les spéculations parmi les admirateurs de la saga. Plusieurs noms circulent régulièrement pour reprendre le costume du célèbre espion, mais l’identité du prochain James Bond est toujours un mystère. En attendant de savoir qui lui succédera à l’écran, Daniel Craig poursuit sa carrière loin de ce personnage emblématique, tandis que son passage à Tanger lui aura offert une rapide parenthèse aux côtés de son épouse Rachel Weisz.