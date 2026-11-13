Marrakech: la série américaine Sideshow transforme la place Qzadria en plateau de cinéma géant

Le tournage de la série américaine Sideshow mobilise d'importants moyens techniques et humains sur la place Qzadria à Marrakech. (M. Lamrikhi/Le360)

À quelques jours de l’ouverture de la 23ème édition du Festival international du film de Marrakech, prévue le 20 novembre, la médina de Marrakech accueille le tournage de la série américaine «Sideshow», produite par Apple Studios. La place des Ferblantiers, aussi appelée place Qzadria, sert de décor à plusieurs scènes.

Sur cette place historique, connue pour ses ateliers d’artisans, les équipes ont installé des caméras, des grues de prise de vues et des projecteurs. Des véhicules blindés et des voitures de police font partie du décor. Le temps du tournage, ces véhicules et le matériel de plateau côtoient les remparts de la médina.

La société marocaine ZAK Productions assure la production exécutive du tournage pour le compte d’Apple Studios LLC. Sur place, elle coordonne les équipes artistiques et techniques ainsi que la logistique de plateau.

Des centaines de techniciens et d’acteurs secondaires marocains interprètent des scènes de la série. Ces profils locaux ont été sélectionnés avec soin afin de correspondre à l’atmosphère dramatique de l’œuvre. Le récit suit une troupe de spectacle itinérante. Elle met ses talents exceptionnels au service de cambriolages de grande envergure, dans un registre mêlant suspense et crime.

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Alors que Marrakech s’apprête à accueillir les invités du Festival international du film, le tournage de «Sideshow» rappelle une autre facette de la vie cinématographique de la ville: ses rues et ses places servent aussi de décors aux productions étrangères. Ces tournages font travailler les équipes techniques marocaines et mobilisent des prestataires locaux, de la location de matériel à la logistique de plateau.

Au-delà de la place Qzadria, des prises de vues sont également prévues dans la province d’Al Haouz. La diversité des décors et le savoir-faire des équipes locales comptent parmi les atouts de la région pour accueillir des productions internationales.