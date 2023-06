Revivez en images, et pour un voyage à travers le temps, l’ouverture du musée du Géoparc du M’Goun

La cérémonie d’ouverture de ce musée s’est déroulée en présence du président de la Fondation nationale des musées (FNM) Mehdi Qotbi, du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, du gouverneur de la province d’Azilal, du président de la région Béni Mellal-Khénifra et de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Cet édifice architectural remarquable invite les visiteurs à un voyage à travers le temps, la géographie et l’histoire, et à une fascinante immersion dans l’univers de la flore et de la faune de la région. Au cœur de ce temple du savoir, plusieurs espaces d’exposition sont présentés, retraçant les merveilles de l’humanité, du Big Bang au règne animal, en passant par la formation de la Terre.

Parmi les nombreux trésors qui s’offrent aux regards des visiteurs se déploient sept pôles thématiques consacrés au système solaire, à l’origine de l’univers et à l’évolution tectonique et géologique qui a abouti à la formation des montagnes de l’Atlas.

Le musée expose également une riche collection de minéraux et d’artefacts provenant des sites archéologiques présents dans le Géoparc. Il met aussi en avant l’architecture et le mode de vie de la population locale.

Une immense coupole étoilée abrite le squelette monumental de l’Atlasaurus Imelakei, dinosaure mesurant 17 mètres découvert dans le territoire du Géoparc du M’Goun, ainsi que d’autres spécimens, notamment des dinosaures marins comme le Mosasaurus et le Zarafasaura.

Une expérience immersive et ludique est proposée au public, spécialement jeune, grâce à des technologies de pointe, dont la réalité augmentée (AR), le cinéma 3D et des écrans interactifs, en plus d’un jardin disposant d’un espace de fouilles paléontologiques.

Dans une déclaration à la presse, Mehdi Qotbi a affirmé «que ce musée constitue une véritable vitrine de l’histoire du Maroc, une histoire que le Royaume partage avec l’ensemble de l’humanité», relevant que le bâtiment abrite les squelettes des plus vieux dinosaures qui ont peuplé le Maroc.

Ce musée donnera une plus grande visibilité à la région de Béni Mellal-Khénifra et à la province d’Azilal en faisant découvrir aux touristes marocains et étrangers la beauté et l’histoire du Royaume, a ajouté le président de la FNM, se disant très heureux de l’ouverture de ce «lieu de lumière, de culture et d’histoire». Il a à cet égard félicité l’ensemble des autorités de la région ainsi que les chercheurs et les architectes qui ont participé à l’édification de ce monument.

L’ouverture du musée d’Azilal apporte aussi une contribution précieuse à la diversité du panorama muséal de la FNM, dont l’objectif est de doter chaque région du Maroc d’un musée, et de mettre en valeur le Géoparc du M’Goun classé «UNESCO global Geopark» depuis 2014.