Imaginetaville: la révolution des arts numériques au Maroc a commencé

L’espace d’art Actua, à Casablanca, abrite jusqu’au 30 juin l’exposition d’arts visuels #Imaginetaville. Inaugurée mercredi 24 mai en présence de plusieurs personnalités, dont Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM), et Nabila Rmili, maire de Casablanca, ainsi que plusieurs architectes dont, Rachid Andaloussi et Karim Rouissi, cette exposition met en avant les œuvres sélectionnées dans le cadre du concours #Imaginetaville.

Plus de 200 candidats représentant plusieurs villes du Maroc ont participé à ce concours. Parmi eux, 21 exposants ont été choisis, dont 6 gagnants et 3 mentions spéciales retenus par un jury composé de Hayat Zirari, anthropologue et enseignante-chercheuse à l’Université Hassan II, d’Abderrahim Kassou, architecte, d’Abdelmajid Saddati, enseignant d’art vidéo, et de Ghita Triki, responsable du pôle Art et culture de la Fondation Attijariwafabank.

Cette dernière, également commissaire de l’exposition, a déclaré pour Le360 que la grande surprise du concours, c’était de découvrir des jeunes prêts aussi bien techniquement qu’intellectuellement. «Nous sommes réellement très fiers de voir se conjuguer le sens et la technique. Nous avons constaté que non seulement ces jeunes maîtrisaient la technicité des outils des nouvelles technologies, mais qu’ils avaient également des choses à dire», a-t-elle précisé.

Et de mettre l’accent sur l’importance d’avoir fixé une thématique à ce concours: «Si nous n’avions pas demandé aux candidats de travailler autour d’une thématique bien définie, nous serions peut-être toujours en train de chercher le sens donné au travail, c’est-à-dire toute la réflexion menée autour de l’œuvre.»

A l’arrivée, des œuvres éclectiques, des techniques variées allant de la photographie aux arts numériques, en passant par le street art. «Le Maroc est en train de vivre une véritable révolution, n’ayons pas peur des mots, sur le plan de la création artistique mais plus spécifiquement numérique. On l’a vu avec le premier festival d’arts numériques au Maroc (le festival Tifawt, qui s’est clôturé le 22 mai à Rabat, NDLR)», a relevé la commissaire de l’exposition #Imaginetaville, assurant que le Maroc est prêt à entériner ces nouvelles pratiques artistiques, à les découvrir et à les comprendre.

La liste des gagnants du concours #Imaginetaville 2023

Catégorie Urban art/Street art (graffiti mural, digital painting, light painting):

1er Prix: Meryem Karim – Rabat – «Dystopia world»

2ème Prix: Abderrahman Dakka – Rabat – «L’invasion silencieuse»

Mention spéciale: Asmae Sadek – El Jadida – «Between past and future»

Catégorie Arts numériques (art vidéo, film expérimental, mapping, réalité virtuelle, réalité augmentée, performance filmée, performance sonore):

1er Prix: Salma Bahlaouane – Casablanca/Tétouan – «Casamorphisme 3.0»

2ème Prix: Amine Hob – Casablanca – «Red light»

Mention spéciale: Abdellah Roual – Tétouan – «Al Aouda, le retour»

Catégorie Photographie:

1er Prix: Fatima Zahra Berchiche – Casablanca – «Casablanca un retour à la vie normale»

2eme Prix: Mehdi Aidane – Témara – «La voie familière»

Mention spéciale: Adnane Zemmama – Casablanca – «L’attente»