Marrakech: plongée au cœur du Musée d’art culinaire marocain

Le Musée d’art culinaire marocain a officiellement ouvert ses portes le 30 mai dernier à Marrakech. Situé dans l’ancienne médina, à côté du Palais Bahia, le bâtiment datant du 18ème siècle et qui s’étend sur une superficie de 5.000 m2 a été rénové il y a quelques années, mais son ouverture a dû être suspendue à cause de la pandémie de Covid-19.

«Le Musée d’art culinaire de Marrakech date du 18ème siècle et appartenait à un riche notable de la ville. Il a été rénové entre 2017 et 2019. On voulait que cette restauration soit faite dans les règles de l’art», déclare Ghislane Bensaddok, directrice du musée.

En poussant ses grandes portes majestueuses, les visiteurs découvrent deux cours intérieures, dont une dépassant les 700 m2 et décorée de zellige. Le musée invite à une déambulation d’une salle à l’autre, pour découvrir plusieurs mets emblématiques de la cuisine marocaine.

Sont également présentés les trésors qui contribuent à faire du Maroc un pays à l’hospitalité raffinée: vaisselle, plateaux en cuivre ciselé, tables en bois de cèdre, nappes brodées réalisées par des artisans (potiers, orfèvres, dinandiers, brodeuses...), etc.

Les visiteurs, marocains ou étrangers, pourront aussi assister à des démonstrations des techniques culinaires transmises de génération en génération. Parmi celle-ci, figurent la fabrication de l’huile d’argan, la cuisson traditionnelle du pain tafarnout, le façonnage de la semoule pour le couscous, la distillation de la fleur d’oranger ou de rose, ainsi que le rituel du service du thé marocain.

«J’invite tous les guides touristiques à accompagner les touristes ici afin de faire connaître ce lieu qui valorise la gastronomie marocaine, un véritable patrimoine culturel immatériel du Maroc», déclare Salah Ouahli, président de l’Association régionale des guides touristiques de Marrakech-Safi.

Ghislane Bensaddok renchérit en signalant que ce musée a pour vocation non seulement de préserver, mais aussi de faire connaître la gastronomie marocaine comme étant un patrimoine artistique marocain qui se transmet de mère en fille. «A l’étage, nous avons une salle de cours disposant de 34 postes et qui sont à la disposition des visiteurs pour apprendre les secrets de la cuisine marocaine en concoctant leurs plats. Les apprenants sont coachés par une dada, une cuisinière traditionnelle qui sera là pour leur enseigner, entre autres, le dosage des épices et le temps de cuisson», élabore la directrice du musée.

Ouvert depuis quelques jours, le musée ravit déjà les visiteurs. C’est le cas de Marie Trembla, une touriste canadienne que Le360 a rencontrée. «J’ai visité le musée, c’est vraiment très beau. On apprend plusieurs choses sur la cuisine marocaine et ses spécificités. Une très belle expérience et je conseille à tous ceux qui aiment la cuisine marocaine de visiter ce musée», témoigne-t-elle.

Informations pratiques

Tarif visite pour les étrangers: 60 DH

Tarif visite pour les Marocains: 40 DH

Visite avec dégustation: 120 DH

Tarif cooking class: 600 DH (durée: 2 heures)