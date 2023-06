Meknès: le musée Borj Bel Kari sera consolidé et son contenu revisité

La structure du musée Borj Bel Kari à Meknès est en cours de consolidation. C’est ce que confirme Mohammed Drissi, le directeur artistique de la Fondation nationale des musées dans une déclaration pour Le360, soulignant que ce chantier fait partie des projets actuels de l’institution présidée par Mehdi Qotbi.

Le musée Borj Bel Kari, qui présente jusque-là de la poterie du Rif et du pré-Rif, tient son nom du bastion alaouite dans lequel il est situé et qui fait partie de la célèbre muraille ismaélienne construite par le sultan Moulay Ismail pour défendre la ville. Vu son importance historique et architecturale, le bastion de Borj Bel Kari a été classé monument historique en 1932.

Le projet actuel consiste à le transformer en un musée avec des expositions temporaires sur plusieurs thématiques, dont la broderie, l’artisanat, la sculpture ou encore le bois peint. «Tous ces métiers d’art pourront faire l’objet de plusieurs expositions tous les 5 à 6 mois», poursuit Mohammed Drissi, qui est également le directeur du Musée Mohammed VI d’art contemporain de Rabat.

L’ouverture du musée Borj Bel Kari dans sa nouvelle version est prévue en 2024, selon les premières estimations de la FNM.