Fadia Ahmad, dans «Échos — Echoes» (Norma Éditions, août 2026), a trouvé deux façons de dessiner la carte du Liban. La première lui a pris des années de marche. À Beyrouth, elle s’est choisi un itinéraire de 10.452 mètres, en écho aux 10.452 kilomètres carrés du territoire national. La seconde carte lui est apparue chez elle, après l’explosion du port, le 4 août 2020. Un morceau de plâtre s’était détaché d’un mur. Dans la découpe irrégulière des débris, la photographe a reconnu la silhouette de son pays et l’a photographiée en noir et blanc.

«Tous les détails lui font signe», écrit la critique d’art Pascale Le Thorel. La formule vaut aussi pour un graffiti amoureux sur un wagon, une couronne de la Vierge dans la pénombre d’un monastère ou trois hommes qui pêchent au bord d’un quai. En 2019, Le Thorel avait consacré à la photographe, déjà chez Norma, un premier ouvrage, «Beyrouth/Beirut». Le nouveau livre, en français et en anglais, embrasse plus de vingt années de travail. Le Thorel y fait voisiner des images qu’un classement par pays ou par genres aurait séparées.

«Échos—Echoes», photographies de Fadia Ahmad, texte de Pascale Le Thorel, 192 pages. Norma Éditions, 2026.

Des tournesols photographiés à Madrid se tiennent dans un champ. Leurs têtes s’inclinent, leurs feuilles se dessèchent, un ciel gris pèse sur leurs tiges. À côté, les fleurs peintes par Van Gogh déploient leurs jaunes dans un vase. Cette rencontre donne une première mesure du livre. Deux images s’appellent à travers les époques et les techniques. Le bouquet conserve quelque chose du champ, le champ reçoit quelque chose de la peinture. Entre eux passent la lumière, le vieillissement, une manière de tenir encore.

Pascale Le Thorel fournit la clé de cette circulation dès l’ouverture de son texte: «Le travail photographique de Fadia Ahmad, s’il relève le plus souvent de la street photography, de la capture de l’instant, très rarement du reportage, se réfère sans nul doute à l’histoire de l’art et de la photographie.» Dans cette articulation.

«Sans titre», Fadia Ahmad, Madrid, 2025 (gauche) et «Les Tournesols», Vincent van Gogh, huile sur toile, vers 1888. The National Gallery, Londres.

L’instant possède une profondeur. Une photographie accueille ce qui survient devant l’objectif et ce qui, dans la mémoire de l’artiste, prépare la rencontre.

Le pays que désignait sa mère

Fadia Ahmad est née en 1975 à Alicante, en Espagne, où ses parents libanais avaient trouvé refuge. Enfant, elle regardait avec sa mère la Méditerranée qui les séparait de Beyrouth. Une vraie leçon de géographie familiale. Un jour, lui promettait sa mère, elles iraient dans cette ville tant aimée et elle l’aimerait à son tour. L’enfant avait une raison bien à elle de désirer cette traversée. À l’école, son nom et ses origines la tenaient à l’écart. Là-bas, pensait-elle, il y avait une terre où ce nom était chez lui.

«De grands thèmes la retiennent au fil du temps, au hasard des rencontres et des voyages qui ont rythmé sa vie depuis l’enfance», écrit Le Thorel. La dispersion géographique devient ainsi une continuité sensible. Le Liban, l’Espagne ou les paysages traversés en voyage se rejoignent par une couleur, une forme, une expérience de la lumière. Le livre permet de suivre ces persistances, de reconnaître une préoccupation dans des sujets très éloignés.

La biographie éclaire cette sensibilité aux déplacements. Dans le récit de Le Thorel, les voyages, les retours et les pertes donnent au regard sa densité particulière. L’appartenance se construit au contact des lieux. Elle passe par des façades, des usages, des traces dont la photographie recueille la présence provisoire.

«10.452 km carrés», Fadia Ahmad, Beyrouth, 2020.

À propos des vues de Beyrouth, Le Thorel décrit avec précision l’aboutissement matériel de ce travail: «Fadia Ahmad y définit ce qui détermine son écriture: ses clichés, en noir et blanc ou en couleurs, objet de cadrages très précis, deviennent dans des tirages d’une matité parfaite des photos-tableaux de très grand format.» Cette expression engage une manière de regarder. Les surfaces, les rapports de masses et les limites du cadre acquièrent autant d’importance que le sujet identifié. Le sujet s’impose aussi par la matière de l’image.

Beyrouth à hauteur de regard

En 1991, la jeune fille pose pour la première fois le pied à Beyrouth. Elle y étudie la photographie et la réalisation cinématographique, puis travaille en Namibie, de 1997 à 2002, dans l’entreprise de son père. En 2006, un bombardement détruit la maison familiale de Haris, au Liban-Sud, et avec elle ses premières séries argentiques de portraits et de paysages. Le Thorel précise que «seuls quelques rares tirages de cette époque ont survécu». Dans le livre, cette poignée de mots tient lieu de catalogue pour les images disparues.

Le Thorel en restitue la cadence jusque dans sa syntaxe. «Elle explore la ville, quartier par quartier, rue par rue, maison après maison, arrière-cour après arrière-cour, escalier après escalier.» La phrase de Le Thorel avance elle-même par étapes. Sa répétition restitue l’obstination d’un parcours, cette connaissance qui se forme en revenant et en s’approchant. Beyrouth se livre par fragments, à l’échelle du corps et de ses déplacements.

Triptyque Seychelles-Beyrouth «Sans titre,», Fadia Ahmad, Beyrouth, 2023 et 2025.

Dans «Villa Clara», la façade bleue, les volets, le balcon et la végétation composent un espace habité jusque dans ses replis. «The Egg I» expose la masse arrondie du bâtiment, les rugosités de sa surface, son rapport au ciel. Ces architectures portent des durées différentes. Le balcon de l’une ménage un passage entre intérieur et extérieur; la masse de l’autre oppose au regard une surface éprouvée. La végétation, les marques du béton, les ouvertures racontent des façons distinctes de traverser le temps.

Avec «Le Trio», l’attention se déplace vers trois pêcheurs vus de dos. Installés au bas de l’image, ils font face à une immense étendue bleu-vert. Leur présence minuscule mesure la mer. Les déchets visibles troublent la douceur des couleurs; le cadre tient ensemble le plaisir d’être là et les signes d’une négligence collective. Il laisse au spectateur le temps de découvrir cette coexistence.

«Le Trio», Fadia Ahmad, Beyrouth, 2016.

Le Thorel rassemble ces tensions dans une phrase: «Ces photos sont à l’image de la ville, de la partition, de la différence, de son ressenti.» L’expérience intime et l’espace commun demeurent liés. La composition enregistre les divisions, les ruptures, mais aussi les possibilités de voisinage. Chaque photographie donne une forme précise à cette difficulté d’habiter.

La critique rappelle la situation historique de la photographe: «Elle appartient à la génération d’après, qui a connu des moments de paix relative, d’ensoleillement, avant d’être à son tour, il y a peu, violemment frappée par la crise, l’explosion du port, la guerre à nouveau.» Dans «Échos», ce mouvement entre répit et violence empêche de figer la ville. Une façade colorée, un pêcheur immobile, un balcon deviennent les signes d’une vie continuellement remise à l’épreuve.

Les visages et les blessures

Cette attention prend une intensité particulière dans les images de réfugiés. Le portrait reproduit sous le titre «It Could Be You» concentre la présence d’un homme dans l’ouverture d’une toile claire. Autour de son visage, les plis dessinent des lignes, les blancs occupent l’espace, un morceau de ciel apparaît. Les plis de toile ménagent autour de lui un espace resserré, où la lumière modèle son visage. L’homme regarde; nous rencontrons un visage avant de pouvoir lui assigner une histoire. Le titre lui-même engage celui qui regarde: la rencontre fait apparaître la proximité possible de vies que les circonstances ont séparées.

«It Could Be You», Fadia Ahmad, Beyrouth, 2018.

Le Thorel formule l’enjeu de ces photographies: «Elle s’efforce, en les plaçant dans le champ de l’art, de leur restituer leur pleine humanité.» Elle poursuit : «Les portraits resserrés de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes semblent ressortir à la peinture réaliste du Siècle d’or espagnol et rappellent, par exemple, les tableaux de José de Ribera.» Le rapprochement engage la dignité du sujet. La lumière, la proximité du visage et la construction de l’image accordent à chacun une présence qui demande à être considérée pour elle-même.

La même exigence accompagne les bâtiments blessés. «Fragments», photographié en 2019, précède l’explosion du port. Ce repère compte: la vulnérabilité de Beyrouth traverse plusieurs temporalités. Les murs ouverts, les morceaux de façade et les espaces disjoints enregistrent une fragilité déjà là. Le livre permet d’observer les destructions sans les confondre dans une catastrophe unique.

L’après 4 août 2020 trouve ensuite sa place dans les photographies et les images du film «Beirut: The Aftermath». «Reprenant son itinéraire dans les rues de la ville, Fadia Ahmad transcrit les séquelles de la catastrophe», écrit Le Thorel. La reprise du parcours donne au témoignage sa profondeur: les lieux dévastés appartiennent à une géographie déjà fréquentée.

«Sans titre», Fadia Ahmad, Liban, 2025.

L’auteure précise: «De la caserne des pompiers aux bords de mer, elle revit les événements, montre les façades éventrées et enregistre les témoignages des survivants de tous horizons qui partagent le sort d’avoir tout perdu.» À la photographie s’ajoutent la parole et sa durée. Dans les pages d’ «Échos», les photogrammes prolongent la question portée par les portraits: comment donner une forme partageable à ce qu’un être a traversé, tout en préservant la singularité de son expérience?

La peinture au coin de la rue

Les références artistiques qui traversent le texte prennent corps dans les images. Elles éclairent la formation d’un regard capable d’apercevoir une composition dans un événement ordinaire. Un cercle jaune sur un distributeur et la parka de son usager suffisent à établir une relation. La couleur rapproche des éléments qui, dans l’usage quotidien, restent séparés.

Le principe trouve une expression particulièrement libre dans cette observation: «À la couronne dentelée d’une Vierge qui se détache de la pénombre dans un ancien monastère (Donna, Madrid, 2025) répond un dessin à l’encre de seiche tracé par l’artiste dans une assiette (Sans titre, Paris, 2024) qui tient des mêmes recherches que celles de Mireille Blanc.» Une image sacrée, un dessin dans une assiette, une recherche plastique entrent en conversation. La relation naît de la précision d’une forme, de sa découpe, de son rythme.

La nature offre d’autres constructions. Le Thorel observe qu’Ahmad «compose un triptyque aux pures formes géométriques en photographiant l’éphémère vision d’un champ de colza à travers les fenêtres d’un train». Le paysage et l’architecture du véhicule fabriquent ensemble l’image. Au déplacement répond la stabilité du cadre; à l’apparition fugitive, l’organisation durable de la photographie. Le découpage de la fenêtre participe pleinement à la création.

«Sans titre», Fadia Ahmad, Tripoli, 2025.

La fenêtre du train trouve un prolongement dans celle de l’avion. «Un voyage en avion de Madrid à Beyrouth devient une écriture poétique et contemporaine du ciel et de la lumière», relève Le Thorel, avant de rapprocher ces visions des recherches d’Eugène Boudin. Le déplacement fournit à la photographie un sujet changeant: le ciel, ses masses et ses éclaircies. La mémoire picturale accompagne cette observation. Le voyage prend ainsi une autre épaisseur: l’itinéraire entre deux villes rejoint une histoire des regards portés sur les nuages.

La lecture de Le Thorel conserve ainsi aux références leur pouvoir d’ouverture. Les œuvres anciennes ou contemporaines donnent accès à des aspects du réel qu’une première perception laisse échapper. Une photographie peut réveiller une peinture; la peinture, en retour, approfondit la photographie. Le livre rend sensible ce mouvement réciproque, et invite le lecteur à éprouver les rapprochements proposés, puis à former les siens.

Le bleu, la matière et la lumière

«Dans ses dernières séries, Fadia Ahmad ne cesse de trouver ces correspondances chères à Baudelaire», écrit Le Thorel. Le titre du livre prend ici toute sa portée. Les relations deviennent chromatiques, tactiles, presque musicales. Une surface oxydée peut rappeler un vitrail; un détail textile, une structure abstraite. Des photographies prises loin l’une de l’autre semblent partager une même vibration.

«Beirut Leaks», Fadia Ahmad, Beyrouth, 2023.

L’auteure en donne un exemple précis: «Aux nuances contrastées du bleu de la mer au cap de Benidorm, en Espagne (Jomo I, Benidorm, 2021), répondent celles de l’eau dans une piscine (Blue Symphony, Liban, 2021).» Les deux eaux conservent leurs espaces propres. Pourtant, leur mise en relation déplace l’attention vers les valeurs du bleu, les variations de lumière, la profondeur suggérée par la surface. L’œil reconnaît une parenté avant même de lire les lieux.

La matière la plus familière ouvre ainsi un autre espace de perception. «Des fibres multicolores utilisées par les artisans pour le rembourrage des coussins sont autant de tableaux lumineux», note Le Thorel. La photographie fait apparaître ce qui demeure habituellement caché à l’intérieur de l’objet. L’entrelacement, la densité, les couleurs deviennent les événements de l’image. L’abstraction se forme dans la proximité des choses.

Le texte suit cette transformation jusque dans ses manifestations les plus ténues: «Un mirage vu à travers une fenêtre (Shades of Dreams, Beyrouth, 2022), quelques gouttes d’eau sur une vitre (Sans titre, Paris, 2024), des reflets dans la nuit (Insouciants, Paris, 2025) sont autant de micro-univers qui renvoient la lumière.» Le verre, l’eau et la nuit déplacent les repères. La fenêtre devient une surface active, la goutte concentre un monde, le reflet rend les contours incertains.

«Fragments», Fadia Ahmad, Beyrouth, 2019.

On comprend alors cette définition que Le Thorel donne des photos-tableaux: «Ils sont une quête de la lumière, de la beauté et de l’émotion, une attention particulière à la mise en avant de rencontres et d’instants poétiques qui se nichent dans les moindres détails.» Le détail engage toute la photographie. Sa place dans le cadre, son agrandissement et son voisinage avec d’autres images lui donnent une force nouvelle. Les fibres de rembourrage et les gouttes sur la vitre font éprouver, chacune à leur échelle, cette capacité de transformation.

Une phrase de Le Thorel peut accompagner toute la traversée: «Fadia Ahmad prend le temps de donner à voir le singulier à l’ère de la réplication, de la multiplication des images.» Le livre nous confie ce temps. Celui de revenir à un visage, de remarquer un pli, de suivre un bleu jusqu’à une autre rive. Celui, aussi, de retrouver les tournesols de Madrid et d’y voir, après tant de rencontres, une nouvelle façon de tenir debout.

Il reste, au moment de refermer «Échos», une photographie en noir et blanc. Dans «Meraki», prise à Beyrouth en 2016, une grosse corde nouée occupe le premier plan à droite. Plus loin, la mer moutonne autour d’une masse rocheuse. On songe à la petite fille d’Alicante à qui sa mère désignait un pays invisible au bout de l’eau. Cette fois, Fadia Ahmad regarde la Méditerranée depuis l’autre rive. Et ce qu’elle a placé au plus près de nous, à portée de main, c’est une amarre.

Critique d’art et commissaire d’exposition, Pascale Le Thorel dirige les Éditions des Beaux-Arts de Paris. Auteure notamment du «Nouveau dictionnaire des artistes contemporains», de «L’Art contemporain par les femmes» et de «Femmes photographes», elle associe recherche historique et attention aux pratiques artistiques. En 2019, Le Thorel a consacré à Fadia Ahmad un premier ouvrage, «Beyrouth/Beirut» publié aux Éditions Norma.

«Échos—Echoes», photographies de Fadia Ahmad, texte de Pascale Le Thorel, 192 pages. Norma Éditions, 2026. En précommande dans les librairies du Maroc.