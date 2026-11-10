L’Atelier 21 présente Hicham Benohoud à Paris Photo 2026

Les photographies de Hicham Benohoud exposées sur le stand de la galerie L’Atelier 21 à Paris Photo.

La galerie d’art L’Atelier 21 a été sélectionnée pour participer à la 29ème édition de Paris Photo, qui se déroule du 12 au 15 novembre 2026 au Grand Palais à Paris au stand B11. Elle y présente un solo show de Hicham Benohoud, figure majeure de la photographie marocaine contemporaine, réunissant des photographies issues de «Perchoirs» et «Papier peint», deux séries inédites, ainsi que de «Landscaping».

Créée en 1997, Paris Photo est devenue la foire internationale de référence pour la photographie. Son édition 2025 a réuni plus de 220 exposants venus d’une trentaine de pays et a accueilli près de 75.000 visiteurs, dont 18.000 collectionneurs et invités professionnels.

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Sous la verrière du Grand Palais, Paris Photo réunit chaque année les acteurs majeurs du marché de la photographie: galeries, institutions, collectionneurs et presse internationale spécialisée. Pour un artiste, y bénéficier d’une présentation monographique constitue une occasion privilégiée de faire découvrir son œuvre aux professionnels et de nouer de nouveaux liens avec les collectionneurs. Pour L’Atelier 21, cette participation s’inscrit dans la continuité de son engagement en faveur de la création contemporaine marocaine et de sa diffusion à l’international.

La 29ème édition de Paris Photo célèbre le bicentenaire de la photographie avec une programmation qui fait dialoguer l’histoire du médium et la création contemporaine. Son secteur Principal rassemble 152 galeries venues de 31 pays, dont 45 proposent une présentation monographique.

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C’est dans ce cadre que s’inscrit le travail de Hicham Benohoud, dont les images prennent forme bien avant le déclenchement de l’appareil. «Je photographie ce que je construis. Je construis ce que je photographie», résume l’artiste, décrivant une démarche qui tient autant du chantier que de la prise de vue.

Dans le sud du Maroc, l’artiste fait fabriquer des structures métalliques, ériger un mur en parpaings qu’il recouvre de papier peint, ou disposer au sol des centaines de carreaux et d’autres matériaux. Des habitants des villages voisins prennent parfois place au sein de ces installations, conçues pour le point de vue de l’appareil.

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L’étrangeté naît ainsi de la mise en scène elle-même, sans photomontage, retouche numérique ni recours à l’intelligence artificielle. Chaque image est l’aboutissement d’un travail de construction et de composition dont la complexité ne permet parfois de réaliser qu’une seule photographie par jour.

Avec «Perchoirs», des hommes et des femmes juchés sur des structures métalliques se détachent dans l’immensité des paysages. «Papier peint» fait surgir un fragment d’intérieur domestique en plein espace aride, sous la forme d’un mur tapissé de motifs décoratifs. Dans «Landscaping», des assemblages de carreaux et d’autres matériaux disposés au sol dessinent, depuis un angle de prise de vue précis, des volumes et des perspectives apparemment impossibles. Ces trois séries explorent une même tension entre la réalité des installations et l’illusion produite par leur représentation photographique.

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Au-delà du jeu optique, ce décalage nourrit une réflexion sur les contrastes de la société marocaine. Benohoud revendique ainsi «un regard personnel sur une société marocaine riche, complexe et insaisissable». Les apparences trompeuses de ses compositions font écho, selon lui, à un pays qui peut sembler «beau et coloré» tout en dissimulant une réalité «rude et dure».

Né en 1968 à Marrakech, Hicham Benohoud développe depuis les années 1990 une œuvre photographique fondée sur la mise en scène et l’intervention dans le réel. Son travail a notamment été présenté au Centre Pompidou et au Palais de Tokyo à Paris, à la Tate Modern et à la Hayward Gallery à Londres. En 2025, son ouvrage «The Classroom», consacré à la série «La Salle de classe» (1994–2002), a remporté le prix du livre photographique de l’année aux Paris Photo–Aperture PhotoBook Awards, une distinction majeure dans le domaine de l’édition photographique.

Ses œuvres figurent dans plusieurs collections majeures, parmi lesquelles celles de la Tate à Londres, du Museo Reina Sofía à Madrid, du Fonds national d’art contemporain (France), du MuHKA–Museum of Contemporary Art Antwerp et du MACAAL – Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden à Marrakech.