Culture

Exposition. Safaa Erruas explore l’interstice à la galerie l’Atelier 21

VidéoAvec «Habiter l’interstice», Safaa Erruas investit la galerie L’Atelier 21, à Casablanca, du 29 septembre au 7 novembre 2026. L’artiste y poursuit une recherche autour de la traversée et de la frontière, en explorant ces espaces intermédiaires où se rencontrent passage, transit et séparation. Au cœur de cette nouvelle exposition, la notion de détroit devient à la fois territoire, ligne de fracture et espace de circulation. Safaa Erruas en dévoile les contours et les enjeux pour Le360.

Par Qods Chabâa et Abderrahim Et-Tahiry
Le 30/09/2026 à 15h18
Par Qods Chabâa et Abderrahim Et-Tahiry
Le 30/09/2026 à 15h18
#Safaa Erruas#Exposition#Arts plastiques#L'Atelier21

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