Exposition. Safaa Erruas explore l’interstice à la galerie l’Atelier 21
VidéoAvec «Habiter l’interstice», Safaa Erruas investit la galerie L’Atelier 21, à Casablanca, du 29 septembre au 7 novembre 2026. L’artiste y poursuit une recherche autour de la traversée et de la frontière, en explorant ces espaces intermédiaires où se rencontrent passage, transit et séparation. Au cœur de cette nouvelle exposition, la notion de détroit devient à la fois territoire, ligne de fracture et espace de circulation. Safaa Erruas en dévoile les contours et les enjeux pour Le360.