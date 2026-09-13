Après son triomphe au Qatar, le designer marocain Mohamed Benchellal se voit consacrer une nouvelle exposition en Ouzbekistan

En explorant les frontières entre mode, sculpture et architecture, Benchellal poursuit à Tachkent, en Ouzbékistan, jusqu’au 8 novembre, sa démarche singulière consistant à transformer le vêtement en une forme artistique à part entière. Ainsi, c’est dans le cadre de l’exposition BENCHELLAL, MONUMENTAL | Sculpter le passé, créer l’avenir, que le designer présente une nouvelle série d’œuvres conçues durant la résidence artistique que l’artiste a effectuée à Tachkent en 2025.

Il y livre sa propre relecture du patrimoine architectural et culturel ouzbek avec des formes géométriques, une imagerie historique et des motifs architecturaux qui constituent la matière première d’une nouvelle série d’œuvres sculpturales.

Lauréat du Vogue Fashion Prize et du Fashion Trust Arabia, le couturier n’en est pas à son coup d’essai en matière d’expositions monumentales. Benchellal avait déjà marqué les esprits fin 2024 avec Sculpting Past Tomorrow, sa toute première exposition muséale solo, présentée au Musée national du Qatar (NMoQ) du 1er novembre 2024 au 18 janvier 2025, dans le cadre de l’Année culturelle Qatar-Maroc.

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Cette exposition mettait en scène une collection de robes haute couture conçues lors de sa résidence artistique aux Liwan Design Studios and Labs, inspirées par les paysages qataris et confrontées aux merveilles architecturales du pays. La conservatrice Al Shaima Ayoub avait alors salué une étape marquante pour la mode arabe et sa diaspora.

Né aux Pays-Bas de parents marocains, Mohamed Benchellal a grandi dans l’univers du textile avant de se former à l’Amsterdam Fashion Academy, puis de lancer sa propre marque en 2015. Reconnu pour son travail exceptionnel du drapé et son usage de matériaux durables, il a habillé des personnalités telles que Sharon Stone, Billy Porter, Alicia Keys ou encore Iris Apfel et la Reine Maxima des Pays-BAs. En 2021, il avait déjà reçu le prix de la robe de soirée du Fashion Trust Arabia des mains de Cheikha Moza bint Nasser à Doha, une consécration qui allait ouvrir la voie à son exposition solo qatarie trois ans plus tard.