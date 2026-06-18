La Nuit des musées et des espaces culturels: «La salle de classe» de Hicham Benohoud à l’Atelier 21

À l’occasion de la 5ème édition de la Nuit des musées et des espaces culturels, organisée le mardi 23 juin 2026 par la Fondation nationale des musées, L’Atelier 21 s’associe à cette célébration nationale en ouvrant exceptionnellement ses portes de 17h à minuit.

Placée sous le signe de la photographie, à l’occasion du bicentenaire de son invention, cette édition coïncide avec l’inauguration du Musée de la photographie et des arts visuels de Casablanca. Dans ce contexte, la galerie met à l’honneur l’un des photographes marocains les plus influents de sa génération, Hicham Benohoud, à travers une sélection d’œuvres issues de sa série emblématique «La salle de classe».

Réalisée entre 1994 et 2002 avec ses élèves dans un lycée de Marrakech, cette série est celle qui a révélé Hicham Benohoud sur la scène artistique internationale. En détournant les usages ordinaires de l’espace scolaire, l’artiste transforme la salle de classe en un terrain d’expérimentation où le réel se fissure et où le quotidien bascule vers l’étrange.

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À partir d’objets simples — chaises, tables, papier, ficelle ou carton — il construit des situations à la fois poétiques, déroutantes et parfois inquiétantes. Les corps y apparaissent contraints, suspendus, dissimulés ou métamorphosés. Derrière leur apparente simplicité, ces images mettent en lumière les tensions qui traversent l’individu, entre discipline et liberté, norme sociale et désir d’émancipation.

À propos de «La salle de classe», le critique d’art Christian Caujolle écrit: «On en arrive à s’interroger, sans jamais trouver de réponse satisfaisante: comment des images apparemment si calmes, visiblement si douces, parviennent-elles à évoquer une violence profonde, une de ces violences invisibles mais bien réelles, de celles qui affectent l’individu au plus profond de son être alors qu’elles ne sont en rien spectaculaires?»

Né en 1968 à Marrakech, Hicham Benohoud occupe une place singulière dans le paysage de l’art contemporain marocain et international. À travers la photographie, la peinture, le dessin et la mise en scène, il développe depuis plus de trois décennies une œuvre exigeante qui interroge la construction de l’identité, les mécanismes de contrôle social et la place de l’individu dans son environnement.

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En 2025, la monographie The Classroom, consacrée à la série «La salle de classe», a reçu le prestigieux Paris Photo–Aperture PhotoBook Award. Son travail figure aujourd’hui dans les collections de nombreuses institutions de référence, parmi lesquelles la Tate à Londres, le Museo Reina Sofía à Madrid, le Fonds national d’art contemporain en France ou encore le MuHKA d’Anvers.

Hicham Benohoud vit et travaille à Marrakech.