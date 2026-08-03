M’diq: Salma Rachid électrise la scène du Festival des plages et émeut le public

Salma Rachid lors de sa prestation, dimanche 2 août 2026, sur la scène Maroc Telecom du Festival des plages à M’diq. (S.Kadry/Le360)

La chanteuse marocaine Salma Rachid a enflammé, dimanche soir, la scène Maroc Telecom du Festival des plages à M’diq. Devant une foule composée de visiteurs venus de différentes villes du Royaume et de membres de la diaspora, l’artiste a livré un concert marqué par une forte émotion et une grande proximité avec ses fans.

Organisée sur la corniche, cette nouvelle soirée musicale a rassemblé vacanciers, habitants de la région et estivants venus applaudir l’interprète de nombreux tubes. Tout au long de sa prestation, Salma Rachid a enchaîné ses morceaux les plus appréciés, repris en chœur par les festivaliers.

Fidèle à son style mêlant pop marocaine et influences orientales, la chanteuse a offert plusieurs moments forts au public.

L’un des passages les plus marquants de la soirée est intervenu lorsqu’elle a été gagnée par l’émotion lors de l’interprétation de la chanson «Ah Ya Liam», générique du feuilleton télévisé marocain «Salamat Abou Lbanat», un titre particulièrement apprécié du public marocain. Touchés par cette séquence, les spectateurs lui ont réservé un accueil des plus chaleureux, entre applaudissements nourris et vifs encouragements.

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Venue spécialement assister au concert, une spectatrice installée en France a salué l’ambiance de la soirée. «Je viens de France et je suis venue assister au concert de Salma Rachid. Je remercie Maroc Telecom de nous offrir cette opportunité de la voir sur scène. C’était une très belle soirée, avec une excellente ambiance. Les Marocains sont vraiment chaleureux», témoigne-t-elle.

Dans le public, les familles ont également profité de cette soirée musicale. «Chaque jour, nous venons regarder les concerts. Nous sommes venus pour Salma Rachid, une artiste que nous aimons beaucoup. Mes enfants aussi apprécient ses chansons. L’ambiance est vraiment magnifique», confie une festivalière.

D’autres visiteurs ont également salué l’organisation de ces rendez-vous estivaux à M’diq. «Nous aimons beaucoup le Nord et nous remercions les organisateurs pour ce festival qui nous permet de profiter de belles soirées pendant nos vacances», ajoute une autre spectatrice.

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À l’issue de sa prestation, Salma Rachid a exprimé sa joie de retrouver ses fans et de partager ces moments avec eux. La chanteuse a salué l’accueil du public marocain, au Maroc comme à l’étranger, soulignant le lien particulier qu’elle entretient avec ses admirateurs.

«Je remercie le public de M’diq pour cet accueil magnifique. Le public marocain connaît mes chansons et me suit depuis longtemps. Je suis heureuse de continuer à apporter de la joie à ceux qui me soutiennent partout dans le monde», a déclaré l’artiste.