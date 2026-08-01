Festival des Plages Maroc Telecom: Aminux enflamme la scène de M’diq

Lors du concert d'Aminux à M'diq à l'occasion du Festival des Plages de Maroc Telecom (S.Kadry/Le360).

Vendredi soir, la corniche de M’diq s’est transformée en une immense scène à ciel ouvert à l’occasion d’une nouvelle soirée du Festival des Plages Maroc Telecom. Tête d’affiche de la soirée, le chanteur Aminux, de son vrai nom Amine Tamri, a livré un concert devant une foule nombreuse, composée aussi bien d’habitants de la ville que de vacanciers marocains et de membres de la diaspora.

Tout au long de la soirée, le public a repris en chœur plusieurs de ses titres les plus populaires, notamment «Ana Wiyak», «Nti Machi Bhalhom» et «Makayen Ma»… Parmi les spectateurs, une visiteuse venue de Jordanie n’a pas caché son enthousiasme. «Je suis venue assister au concert d’Aminux. Tout est magnifique. L’ambiance est exceptionnelle et je remercie les organisateurs de cette belle soirée», déclare-t-elle.

L’émotion était également palpable lorsqu’Aminux a invité une jeune festivalière de M’diq à le rejoindre sur scène. «Je remercie énormément Aminux de m’avoir offert cette opportunité. C’était un moment inoubliable», confie-t-elle, encore émue.

Venue spécialement des Pays-Bas pour passer ses vacances au Maroc, une spectatrice salue, pour sa part, la qualité de l’événement. «Nous sommes venus des Pays-Bas pour profiter de cette soirée. L’organisation est remarquable et nous sommes très heureux d’être ici», témoigne-t-elle.

Même enthousiasme chez une vacancière originaire de Kénitra: «Nous sommes venus assister au concert et l’ambiance est vraiment incroyable. Il y a énormément de monde et des artistes de grande qualité.»

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Au terme de son concert, Aminux s’est réjoui de retrouver le public de M’diq, une scène qu’il considère désormais comme un rendez-vous incontournable de son été.

«Je suis très heureux d’être à M’diq. Cette scène est devenue un rendez-vous incontournable de mon été avec le Festival des Plages Maroc Telecom. Je remercie le public, venu nombreux de toutes les régions du Maroc», a confié l’artiste.

Il a ensuite adressé ses vœux au roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône. «Nous souhaitons santé et longue vie à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et espérons que notre pays continuera d’avancer dans l’unité», a-t-il déclaré.