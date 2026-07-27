Culture

Festival des plages Maroc Telecom 2026: place à la deuxième semaine sous le signe de la Fête du Trône

Le Festival des plages à M'diq.

Le Festival des plages Maroc Telecom a conclu sa première semaine à M’diq dans une ambiance chaleureuse et festive. Les concerts ont rassemblé un public nombreux tout au long de la semaine.

Par La Rédaction
Le 27/07/2026 à 20h51

Du 20 au 26 juillet, plusieurs artistes se sont produits sur la scène de M’diq: Groupe Atya Jabalia, Abdelali Anouar, Groupe Ouazani, Dollypran, Groupe Watar, Hamid Serghini, Orchestra Nojoum Tétouan, Saïd Mosker, Groupe Ahl Al Ghorba, Walid Rahmani, Orchestra Chomoue, Zakaria Ghafouli, Orchestra Nagham et Lbenj. Ils ont offert au public des soirées mémorables.

La deuxième semaine de festivités sera placée sous le signe de la célébration de la Fête du Trône. Une programmation artistique exceptionnelle accompagnera cet événement national.

Lire aussi : M’diq: c’est parti pour la 22ème édition du Festival des plages de Maroc Telecom

Programme de la deuxième semaine à M’diq (du 27 juillet au 2 août)

Lundi 27 juillet: Lemchaheb

Mardi 28 juillet: Issam Kamal

Mercredi 29 juillet: Ihssane Ragragui et Ragheb Allama

Jeudi 30 juillet: Fnaire et Douzi

Vendredi 31 juillet: Aminux

Samedi 1er août: Najat Aâtabou

Dimanche 2 août: Salma Rachid

Le Festival des plages Maroc Telecom se poursuit jusqu’au 21 août 2026 à travers M’diq, Tanger, Al Hoceima et Saïdia, avec une programmation artistique riche et variée.

Par La Rédaction
Le 27/07/2026 à 20h51
#Maroc telecom#Festival des plages#Fête du trône#Plages

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