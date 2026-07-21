M’diq: c’est parti pour la 22ème édition du Festival des plages de Maroc Telecom

Lors de la soirée d'ouverture du 22ème Festival des plages de Maroc Telecom à M'diq. (S.Kadry/Le360)

La saison estivale a officiellement pris des airs de fête à M’diq. Lundi soir, la corniche de la ville s’est transformée en une vaste scène à ciel ouvert à l’occasion de la soirée inaugurale de la 22e édition du Festival des plages de Maroc Telecom. Dans une ambiance familiale et festive, plusieurs milliers de spectateurs se sont rassemblés pour assister au premier rendez-vous musical de cette nouvelle édition.

La soirée s’est ouverte sur les sonorités authentiques de la Taktouka Jeblia, interprétées par une troupe locale qui a mis à l’honneur le patrimoine musical de la région. De quoi offrir au public une immersion dans la richesse culturelle du nord du Maroc.

Très attendu, Abdelali Anouar a ensuite fait son entrée sous les applaudissements des festivaliers. L’artiste marocain a enchaîné chansons marocaines contemporaines, chaâbi et influences raï, dans une prestation marquée par une forte complicité avec le public. De nombreux spectateurs ont repris ses chansons en chœur tout au long du concert.

À l’issue de sa prestation, le chanteur s’est dit heureux de retrouver son public dans le cadre d’un festival devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable de l’été marocain. Il a également souligné l’importance de cette manifestation, qui permet de réunir les Marocains vivant au Royaume et ceux établis à l’étranger autour de la musique.

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Cette soirée d’ouverture a également marqué le lancement officiel de la programmation estivale du Festival des plages de Maroc Telecom. Organisée dans des conditions techniques et logistiques soignées, cette édition confirme la volonté des organisateurs de proposer des spectacles gratuits accessibles au plus grand nombre, au cœur des principales destinations balnéaires du pays.

Du 20 juillet au 21 août, après M’diq, le festival fera aussi escale à Tanger, Al Hoceïma et Saïdia. Près de 60 concerts sont programmés sur des scènes aménagées selon les standards internationaux afin d’accueillir des milliers de festivaliers tout au long de l’été.

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La programmation artistique se veut éclectique et rassemble les principaux courants musicaux appréciés du public marocain. Hip-hop, rap, chaâbi, aïta, chanson marocaine contemporaine, raï, reggada, pop arabe et musique orientale se partageront l’affiche, aux côtés de nombreuses troupes folkloriques régionales qui mettront en valeur les traditions musicales locales.

Au-delà des grandes têtes d’affiche, le Festival des plages entend également offrir une visibilité aux jeunes talents marocains, appelés à partager la scène avec des artistes confirmés devant un large public.

Lancé en 2002, ce rendez-vous estival s’est imposé au fil des années comme l’une des plus importantes manifestations musicales gratuites du pays. Au fil des éditions, il a renforcé sa dimension sociale en favorisant l’accès à la culture pour tous, tout en contribuant à l’animation touristique et économique des villes hôtes pendant la haute saison estivale.