De l’Arabie saoudite au festival de Jerash, Boudchart entame sa tournée internationale estivale

Le compositeur et chef d’orchestre marocain Amine Boudchar poursuit sa tournée internationale estivale. Après une étape remarquée à Riyad, il se produira pour la première fois en Jordanie, le 29 juillet 2026, dans le cadre du prestigieux Festival de Jerash.

Le week-end dernier, l’artiste marocain a rencontré un vif succès dans la capitale saoudienne. Porté par un public particulièrement réceptif, son concert a une nouvelle fois mis en lumière la force de son concept musical participatif et l’engouement croissant qu’il suscite au Moyen-Orient.

Dans le prolongement de cette dynamique, Amine Boudchar s’apprête à franchir une nouvelle étape de son parcours international. Le 29 juillet, il montera pour la première fois sur une scène jordanienne à l’occasion de la 40ème édition du Festival de Jerash pour la culture et les arts.

Organisé sous le thème «Un héritage qui se prolonge, des générations qui se rencontrent», ce rendez-vous réunit chaque année, au cœur de la cité antique de Jerash, des artistes jordaniens, arabes et internationaux. Sa programmation fait dialoguer musique, patrimoine et création contemporaine.

À Jerash, Amine Boudchar présentera son expérience musicale participative, «La chorale, c’est vous». Le principe: inviter les spectateurs à ne plus se contenter d’assister au concert, mais à en devenir l’une des voix principales. Accompagné de son orchestre, le maestro dirigera une soirée conçue comme un vaste moment de partage, au cours duquel le public sera appelé à chanter à l’unisson un répertoire traversant les époques et les cultures.

Pour cette première rencontre avec le public jordanien, le programme mêlera patrimoine musical local, grands classiques de la chanson arabe et titres internationaux revisités. Chaque morceau prendra une nouvelle dimension grâce aux arrangements du chef d’orchestre et à l’énergie collective portée par la salle.

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Lancée à Paris en juin 2022, l’expérience Boudchart repose sur une conception singulière du spectacle vivant. Compositeur, chef d’orchestre et multi-instrumentiste, Amine Boudchar décloisonne les répertoires et les styles pour proposer des concerts qui se réinventent au gré des villes et des rencontres. Sur scène, la frontière entre l’orchestre et la salle s’efface peu à peu pour laisser place à une émotion commune.

Cette participation au Festival de Jerash marque une nouvelle étape dans son parcours international. Après la Jordanie, la tournée se poursuivra en Tunisie, avec des concerts aux Festivals internationaux de Sfax et de Bizerte, puis au Théâtre antique de Carthage, où Amine Boudchar se produira pour la troisième année consécutive.

L’artiste mettra ensuite le cap sur l’Europe et l’Amérique du Nord. Plusieurs rendez-vous sont notamment annoncés à Bordeaux, Toulouse, Marseille, Bruxelles, Düsseldorf, Madrid, Genève, Paris, Montréal, Québec, Ottawa et Toronto.

À travers cette tournée, Amine Boudchar continue de faire voyager une expérience née d’une conviction simple: la musique prend une tout autre dimension lorsqu’elle devient collective. Le 29 juillet à Jerash, cette promesse résonnera pour la première fois au rythme des voix du public jordanien.