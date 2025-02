Engouement pour Boudchar: «Ma fille m’a offert mon ticket depuis Singapour pour assister au spectacle»

Lorsqu’on lit «Sold Out» estampillé sur l’affiche du concert d’Amine Boudchar, on comprend vite les raisons d’un tel engouement. Ce chef d’orchestre marocain, au talent reconnu, attire des milliers de fans issus de tous horizons. Jeunes, moins jeunes, cadres, retraités… tous se sont précipités sur les billets pour assister à son spectacle à Casablanca. Parmi eux, une spectatrice tout juste retraitée, à qui sa fille a offert le ticket d’entrée depuis Singapour: «Cela fait très longtemps que je voulais assister à un concert de Boudchar, et quand j’ai enfin trouvé une place, ma fille m’a immédiatement réservé mon billet depuis Singapour. Je suis venue accompagnée de ma belle-fille et je suis ravie d’avoir pu me défouler, d’autant plus que cela coïncide avec mon départ à la retraite… Ça tombe à pic!»

Face à un tel succès, une troisième date a dû être ajoutée au programme. Hier, le 17 février, Amine Boudchar a ainsi enchaîné sa troisième soirée consécutive à Casablanca, au Complexe Mohammed V, dans le cadre de sa tournée «La Chorale, c’est vous». Bien rodés au concept, les spectateurs marocains ont repris en chœur chaque morceau du répertoire, créant une atmosphère vibrante et immersive. Pour couronner la soirée, Jaylane et Hajib sont montés sur scène, apportant une touche encore plus festive à l’événement.

Dès les premières notes, la magie a opéré. Le public, porté par l’énergie de Boudchar et de son orchestre, a chanté et dansé sans retenue. L’artiste a livré une performance riche en émotions, alternant entre ses propres compositions et des reprises de grands classiques, parmi lesquels «Siret El Hob », «Zay El Hawa» et «Je t’aime».

Amine Boudchar a une fois de plus démontré son talent en proposant des arrangements où se croisent musique orientale et influences contemporaines. Des morceaux comme «Mosaïka», qui fusionne harmonieusement sonorités occidentales et orientales, ou encore «Bartiya Krof», où la reggada rencontre le reggae, ont transporté le public dans un univers musical unique.

Une soirée à guichets fermés et un public conquis

La présence de Jaylane et Hajib a également marqué les esprits. Ces invités de prestige ont enflammé la scène avec des prestations dynamiques qui ont fait vibrer les spectateurs. Boudchar, dans une déclaration pour Le360, s’est dit ravi de partager ce moment avec eux: «Nous cherchons toujours à innover et à proposer quelque chose d’unique à notre public. Partager la scène avec Jaylane et Hajib a été un immense plaisir, et nous avons également eu la chance de collaborer avec des musiciens de renommée internationale.»

Après le succès de ces trois concerts à Casablanca, Amine Boudchar poursuit sa tournée au Maroc et à l’international. Prochaines dates: Tanger les 18 et 19 février, puis Marrakech les 22 et 23 février. Le 24 mai, il se produira à Istanbul, avant de s’envoler pour l’Europe, où des concerts sont prévus à Madrid, Barcelone et Bruxelles, avec d’autres dates à venir.