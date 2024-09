Spectacle: Boudchart termine sa tournée européenne en apothéose

Impossible de passer à côté du phénomène Boudchart, tant cette expérience musicale unique en son genre, créée par le compositeur marocain Amine Boudchar, séduit un public grandissant. La raison de ce succès, acquis au fil des ans: un concept innovant, initié à Paris en 2022. Sur scène, un orchestre dirigé par le compositeur lui-même est accompagné par une chorale singulière: le public.

C’est ainsi qu’à l’unisson, dans une ambiance vibrante d’émotion, que des milliers de voix s’élèvent pour chanter ensemble les titres d’un répertoire qui fait la part belle à la musique arabe, interprété dans un savant mélange de styles musicaux tantôt traditionnels, tantôt modernes.

Né dans une famille où la musique occupait une place d’honneur, Amine Boudchar exprime sur scène toute la richesse du patrimoine musical arabe, et en particulier le patrimoine marocain, en laissant libre cours à son inspiration. En résulte une fusion des genres qui célèbre le mariage de musiques traditionnelles marocaines, telles que le chaâbi ou le gnawa, avec des compositions plus contemporaines.

Trait d’union musical entre le Maroc et le monde

Le public est au rendez-vous, les soirées programmées font salle comble et le succès est tel que les dates ne sont jamais assez suffisantes pour répondre à la demande des fans. En témoigne le succès remporté par la tournée estivale de 2024 menée à travers le Maroc, dans les villes de Saïdia, Rabat, Marrakech, Agadir et Tanger, bientôt suivie d’une seconde tournée nationale dès février 2025.

Mais le succès de Boudchart ne se limite pas aux frontières marocaines. Après avoir participé à des festivals de musique, notamment à Carthage, en Tunisie, et à Riad, en Arabide saoudite, et s’être produit à l’Olympia à Paris, à l’Opéra de Dubaï et dans d’autres salles prestigieuses dans le monde, le phénomène musical est parti à la conquête de l’Europe, pour le plus grand plaisir d’un public composé des diasporas du monde arabe, et principalement celle du Maroc.

Depuis début septembre, Boudchart a multiplié les dates avec des spectacles à Amsterdam, Bruxelles, Londres, Genève, et enfin Paris, où un public de près de 4.000 personnes était réuni, le 22 septembre, au Dôme de Paris - Palais des Sports. Prochaine étape de cette parenthèse européenne enchantée: un nouveau concert à Dubaï, prévu pour le 10 novembre.