Festival international des musiques traditionnelles du monde: voici comment s’est déroulée l’ouverture de la 23ème édition

Le site archéologique de Volubilis a accueilli, ce jeudi 12 septembre, la cérémonie d’ouverture de la 23ème édition du Festival international des musiques traditionnelles du monde. Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cet événement se veut une célébration du patrimoine musical, rassemblant des artistes marocains et étrangers. C’est Marouane Hajji, grand nom de la musique soufie marocaine, qui a donné le coup d’envoi du festival avec son nouveau projet, intitulé «Hadra Jazz», offrant au public une soirée exceptionnelle sous les étoiles.

«Le site de Volubilis confère à cet événement une dimension particulière. Ce lieu d’histoire et de mémoire devient, à travers cette rencontre musicale, un véritable pont entre le passé glorieux du Maroc et son ouverture à la modernité artistique», déclare Fouad Mehdaoui, directeur régional de la culture. Selon lui, la fusion entre le patrimoine matériel représenté par Volubilis et l’immatériel incarné par la musique traditionnelle est le fil conducteur du festival. «Nous célébrons ici non seulement l’histoire, mais aussi la créativité artistique qui continue de faire vibrer ces pierres millénaires», précise-t-il.

Une ouverture internationale

Cette édition du festival se distingue également par une ouverture internationale. «Nous avons invité cette année des artistes de Chine, d’Espagne, de Jordanie et du Sénégal», mentionne Fouad Mehdaoui, soulignant la diversité culturelle de l’événement. «Ce festival est une invitation à tous les Marocains et aux visiteurs de Meknès et de la région à découvrir la richesse de notre patrimoine musical, tout en s’ouvrant aux traditions du monde», conclut-il.

Lire aussi : Musique: le pari, difficile mais réussi, de Marouane Hajji avec «Hadra Jazz»

En marge des performances, un hommage a été rendu à quatre figures emblématiques de la musique traditionnelle marocaine que sont Mohamed Briouel, Mohamed El Ouali, Hadda Ouâkki et Bouchaïb Benaguida. Un hommage illustrant la reconnaissance de leur contribution à la préservation et à la transmission du patrimoine culturel immatériel marocain.