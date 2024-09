«Arabian Heartbreak», le nouvel album de Manal Benchlikha

«Arabian Heartbreak» est le titre du nouvel album de Manal Benchlikha. Cette artiste, qui se faisait appeler au début de sa carrière Manal BK, a terminé cet opus de 15 titres alors qu’elle est enceinte. Elle attend une fille. «Travailler sur un album musical en pleine grossesse, c’est compliqué. J’étais très fatiguée et je n’étais pas très inspirée. Mais, finalement je suis très contente et satisfaite des titres que nous avons confectionnés», a-t-elle déclaré pour Le360 durant la soirée de lancement de l’album hier, jeudi 19 septembre à Casablanca.

Dans le clip de la chanson «Cabaret», l’un des titres phares de cet album qui évoque le désamour et la rupture sentimentale, Manal apparaît aux côtés de son mari Monsef. «Au début, il était mon manager, puis il est devenu mon producteur. Ce n’est pas toujours facile à gérer, surtout lorsque par exemple il m’adresse des critiques et que j’ai du mal à les accepter… Mais, je suis très heureuse de travailler avec lui, je lui fais confiance et il m’encourage», a-t-elle confié.

Si le style pop est dans l’ADN de Manal, le raï est un genre musical qu’elle arbore de plus en plus. «Comme beaucoup ont dû le remarquer, ces derniers temps j’ai sorti plusieurs chansons raï, cela m’a donné un sentiment de liberté. Mais la pop sera toujours là, c’est mon identité», précise-t-elle.

Manal a collaboré avec plusieurs artistes dans cet album. Au menu, des featurings avec Tagne, Outro, Libianca, Elena Rose et Zamdane.