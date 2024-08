La chanteuse Manal Benchlikha dévoile sa grossesse

La chanteuse Manal Benchlikha et son mari, Moncef Guessous.

Manal Benchelikha a confirmé la rumeur de sa grossesse en dévoilant, sur son compte Instagram, de beaux clichés en noir et blanc pour annoncer l’heureux évènement.

Sur une série de photos postée le 25 juillet, l’interprète de «Makhalaw Magalou», apparaît le ventre arrondi par quelques mois de grossesse.

La chanteuse pose aux côtés de son mari et manager, Moncef Guessous, et écrit en commentaire de cet album photo: «Imaginez aimer quelqu’un si fort que Dieu crée un mélange de vos deux âmes en un seul petit miracle. Nous sommes si prêts de vivre le chapitre le plus précieux de notre vie».

Une heureuse nouvelle pour le couple qui s’est marié en octobre 2018, à Marrakech.