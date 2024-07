Sama Abdulhadi, pionnière de la musique électronique palestinienne au festival Oasis

De nouveaux artistes viennent s’ajouter à l’affiche du Oasis Festival 2024, qui accueillait déjà le légendaire Laurent Garnier, Jungle, Amine K, HAAi, Jyoty, KOSH, Nooriyah et TSHA. Dans ce nouveau line up révélé par les organisateurs, on retrouve le fameux et innovant DJ/producteur britannique Joy Orbison, virtuose s’exprimant dans différents genres du UK garage à la jungle en passant par le grime ou le dubstep, il est aujourd’hui l’un des chefs de file de l’underground anglais.

Pionnière de la musique électronique palestinienne, Sama Abdulhadi rejoint aussi le line up, tout comme la mexicaine Paurro, réputée pour ses mixes de deep house et minimal techno infusant une grande mélodie dans des sets toujours très expressifs.

Déjà présente lors des deux dernières éditions du Oasis Festival, la radio londonienne Rinse FM et l’une de ses meilleures voix et incarnations underground, la selector Jyoty, seront de retour pour s’occuper de la programmation d’une scène entière le dimanche. Celle-ci accueillera GЯEG, résident d’origine mauricienne du Rex Club et artificier du label Boukan records, la bruxelloise Blck Mamba qui transporte dans des ambiances club son héritage nigérian, mais aussi l’énergie contagieuse et les sonorités upbeat de la DJ cubano-espagnole Toccororo, cofondatrice du Honey Club madrilène. D’autres noms sont encore attendus.

Comme toujours, Oasis Festival offre une large place aux artistes marocains. The Pool Stage, programmée par Somnii –un collectif engagé dans la valorisation et la présentation de la scène nord-africaine– invite ainsi l’explorateur electro et fourbisseur de basses rapides, Driss Bennis, fondateur du label Casa Voyager, DJ, le producteur et l’auteur-compositeur-interprète GJ Leith, qui est connu pour enflammer les clubs avec des sons urbains du monde entier, et Guedra Guedra, autre adepte du raffiné rapproché entre culture marocaine et bass-music.

Le DJ de Casablanca Polyswitch/Mouhcine Zouitina, boss du label Astrofever Records International, et l’artiste urbain Retro Cassetta, réputé pour son arsenal de cassettes old-school de chaâbi, raï, rock, disco, funk et autres sons nord-africains des années 70/80/90, rejoignent un plateau antérieurement déjà bien fourni avec un live de KOSH, et la house/hip hop de YAYA.

Après deux éditions nomades labellisées «Oasis: into the Wild», introduisant une dimension voyageuse et musicale aventureuse dans des régions souvent plus méconnues du pays, Oasis est de retour dans l’un des lieux de prédilection du festival. The Source Hotel, qui fournira avec ses jardins luxuriants, ses espaces de promenade aérés, ses piscines bleu azur et ses vues uniques sur les montagnes voisines de l’Atlas, le cadre parfait pour un millésime du festival de la musique électronique au Maroc que l’on devine spécial.

Oasis Festival 2024 se déroule du 6 au 8 septembre 2024 à The Source Hotel, à Marrakech. Avec une programmation de plus en plus étoffée, les billets vont s’envoler.

Billets: pass festival 3-jours, 2.265 dirhams sur ticket.ma