Et c’est parti pour la douzième édition du festival Timizart d’argent

La douzième édition du festival Timizart d’argent, qui se poursuivra jusqu’au 29 juillet courant, ambitionne de valoriser le métier de l’orfèvrerie qui se caractérise par sa qualité et le savoir-faire de ses artisans, devenant ainsi l’un des piliers de l’artisanat dans la ville de Tiznit.

En marge de l’ouverture de cet événement initié par l’association Timizart, il a été procédé au lancement du salon provincial de l’artisanat qui vise à valoriser les produits de l’artisanat, mettre en avant ses spécificités et faire découvrir aux visiteurs les dernières créations des artisans locaux.

Dans une déclaration à la presse, le président de l’association Timizart, Abdelhak Arkhaoui, a indiqué que ce festival qui vise à mettre en valeur l’identité culturelle de la ville de Tiznit ambitionne de contribuer à la préservation du patrimoine matériel et immatériel local ainsi qu’ à la promotion des œuvres artisanales. Le programme de ce festival prévoit une série d’activités dont une exposition de bijoux en argent avec la participation de quelque 50 exposants nationaux et internationaux.

Au menu de cet événement figurent des spectacles équestres (tbourida) et folkloriques, en sus de soirées artistiques et musicales animées par une pléiade d’artistes, un défilé de mode, une conférence scientifique sur la fabrication de bijoux au sud du Maroc, et des ateliers d’artisanat.

Le festival Timizart d’argent vise à mettre en valeur les aspects de l’identité culturelle et patrimoniale de la ville de Tiznit liés aux métiers de l’argent avec la valorisation de cet héritage matériel, transmis et érigé en symbole de civilisation et en levier de développement économique, selon l’association Timizart.