Culture

En concert à Casablanca, Amine Boudchar dévoile un nouvel univers artistique

Lors du concert d'Amine Boudchar, le vendredi 27 juin 2025 à Rabat pour Mawazine.

Les très nombreux fans inconditionnels de Boudchart peuvent se réjouir, l’artiste revient sur scène à Casablanca pour quatre dates, les 16, 17, 18 et 19 avril, avec une proposition artistique profondément renouvelée.

Par Zineb Ibnouzahir
Le 17/04/2026 à 10h00

Compositeur, arrangeur et chef d’orchestre au talent reconnu à travers le monde, Amine Boudchar est tout cela à la fois et plus encore. Car désormais, il endosse une nouvelle casquette, celle de directeur artistique. En effet, le virtuose qui attire les foules et fait salle comble partout où il se produit franchit cette année un nouveau cap en renforçant encore davantage sa vision artistique et en inscrivant chaque élément de son spectacle dans une logique d’ensemble.

Lors des quatre représentations à Casablanca, cette vision d’ensemble se traduira sur scène par l’utilisation d’écrans LED, déployés dans une configuration inédite au Maroc. En effet, ces supports visuels ont été pensés pour l’occasion comme un véritable outil narratif et non comme de simples éléments décoratifs. Ces écrans ainsi mis en scène seront destinés à accompagner les œuvres interprétées et à participer pleinement à la construction de l’expérience scénique.

Ce dispositif sans précédent au Maroc s’inscrit plus largement dans une tendance internationale visant à renouveler les codes du concert symphonique, en y intégrant des éléments visuels immersifs susceptibles de capter un public plus large.

Lire aussi : Boudchart, le phénomène musical qui a conquis le cœur des Marocains et du monde

Ces représentations à Casablanca sont ainsi une réponse à l’évolution des attentes du public, de plus en plus sensible à des formats hybrides mêlant musique, (la chorale c’est vous) et scénographie.

En endossant la triple casquette de chef d’orchestre, compositeur et directeur artistique, Amine Boudchar opère ainsi un choix stratégique qui se reflètera tant dans la structuration du spectacle - pensé comme un ensemble cohérent où la direction musicale – que dans la mise en scène et l’environnement visuel, lesquels convergeront vers une même intention.

Un grand rendez-vous qui s’annonce déjà comme l’un des temps de la saison culturelle mais aussi comme une promesse de faire évoluer le concert orchestral à l’international, en explorant de nouvelles formes d’expression tout en consolidant son ancrage dans le paysage musical national et international. Nul doute qu’Amine Boudchar tiendra cette promesse.

Par Zineb Ibnouzahir
Le 17/04/2026 à 10h00
#Artiste#concert#Casablanca

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