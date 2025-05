Amine Boudchar à Bab Al Makina: 5.000 voix en chœur pour une soirée inoubliable

Derrière ce concept original de Live karaoké, se trouve le compositeur et chef d’orchestre marocain Amine Boudchar. À chacun de ses concerts, ce natif de Mohammedia attire un public nombreux et toujours au rendez-vous. L’engouement est palpable, et son tout dernier spectacle, tenu dimanche 25 mai sur la scène de Bab Al Makina – au lendemain de la clôture du Festival de Fès des musiques sacrées du monde – en est la preuve éclatante. L’événement a même connu un succès dépassant celui de nombreuses soirées officielles du festival.

Plus de 5.000 personnes ont fait le déplacement pour ce concert dans lequel les spectateurs... chantent. «La chorale, c’est vous!», leur avait promis Boudchar dès le lancement, il y a plus de cinq ans, de ce concept novateur où les spectateurs, munis des paroles sur leurs smartphones, chantent à pleins poumons et se défoulent. Tous les spectateurs interrogés par Le360 s’accordent à dire que les concerts de Boudchar s’apparentent à une véritable thérapie.

«La soirée était parfaite. Tout s’est très bien passé», déclare une spectatrice. Elle raconte, la joie au visage: «Les billets étaient épuisés, mais nous avons fait preuve de persévérance. Finalement, nous avons réussi à en obtenir. C’était magnifique, une très belle soirée animée, durant laquelle nous avons libéré toute notre énergie».

Une autre, venue de Meknès, abonde dans le même sens: «Le spectacle était extraordinaire, nous avons passé une superbe soirée et nous nous sommes bien amusés. Nous avons évacué tout notre stress accumulé et avons même fini par oublier la fatigue.»

Lire aussi : Engouement pour Boudchar: «Ma fille m’a offert mon ticket depuis Singapour pour assister au spectacle»

Amine Boudchar a interprété plusieurs de ses compositions originales, ainsi que des classiques de la diva Oum Kalthoum, des morceaux de Malhoun, des rythmes gnaouis, et quelques chansons du répertoire international. Il a clôturé la soirée en invitant sur scène le chanteur populaire Mohamed El Asri, sous les ovations enthousiastes des spectateurs.

«C’était incroyable: un répertoire riche et varié, mêlant différents styles musicaux, notamment des morceaux issus de la musique andalouse… Un moment magique!», déclare une spectatrice.

Fidèle à ses habitudes, Amine Boudchar dirige avec maestria à la fois ses musiciens sur scène et le public. Les billets, écoulés en 24 heures, étaient vendus aux prix de 600, 400 et 250 dirhams. L’artiste s’est dit profondément heureux d’avoir pu se produire à Fès. Il a considéré que le succès fulgurant du concert et l’épuisement des billets en un temps record témoignent de la vitalité du public fassi. Ému, il a confié que cette interaction mémorable restera gravée dans sa mémoire, et a exprimé son désir de revenir prochainement à la rencontre du public de Fès.

En attendant, Amine Boudchar s’apprête à s’envoler pour Barcelone, où il se produira le mercredi 28 mai à partir de 20h au Teatro Coliseum. Les billets sont en vente sur le site officiel de l’artiste, à des prix allant de 45 à 75 euros.

Ensuite, il sera de retour au Maroc pour un concert au festival Mawazine à Rabat en juin, puis le 5 juillet au Théâtre de verdure à Agadir. Et ce n’est pas tout: à partir de septembre, Boudchar enchaînera avec une tournée internationale qui passera par Paris, Lyon, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Madrid, et enfin Montréal, au Canada, en octobre.