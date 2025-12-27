«L’Maghribiya»: Salma Rachid raconte sa participation à l’album officiel de la CAN 2025

Salma Rachid lors de son interview avec Le360, à l’occasion de la présentation de l’album officiel de la CAN 2025 « Dieu, la Patrie, le Roi ». (S.Bouchrit/ Le360)

L’Maghribiya est le titre avec lequel Salma Rachid a marqué sa participation à l’album officiel de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Dieu, la Patrie, le Roi, supervisé par le producteur international RedOne.

À l’occasion de la conférence de presse organisée le 23 décembre 2025 à Casablanca par le producteur RedOne, la chanteuse explique que la chanson occupe une place particulière dans son cœur: «Elle parle de la mère, du pays et de chaque Marocain qui poursuit ses rêves, ici comme à l’étranger. Le Maroc est aujourd’hui représenté à des postes importants dans le monde et nous sommes fiers de chaque réussite», nous confie t-elle.

Pour Salma Rachid, la chanson véhicule surtout un message universel et humain: «La mère est le pays et le pays est la mère. C’est elle qui nous a appris à aimer notre pays et à en être fiers. Nous, Marocains, pouvons mourir pour notre pays. Que Dieu protège notre roi et notre nation», ajoute-t-elle.

La chanteuse a également partagé les détails de sa collaboration avec Fnaïre et Hatim Ammor, pour leur première expérience commune. «Nous avons chanté ensemble avec tout notre cœur, en imaginant notre pays et nos mères devant nos yeux. C’était un moment intense et émouvant et nous espérons que le public ressentira cette émotion», ajoute-t-elle.

Bien qu’elle n’ait pas assisté à la cérémonie d’ouverture de la CAN, Salma Rachid a suivi l’événement avec admiration et a salué le travail des équipes en coulisses: «Ce fut un succès dont nous pouvons être fiers. Le Maroc ne cesse de relever le niveau et de montrer ses capacités à l’international. Merci à ceux qui ont travaillé dans l’ombre pour offrir une ouverture digne de notre pays.»

En ce qui concerne le tournoi, elle préfère parler de souhaits plutôt que de pronostics: «J’espère que la coupe restera au Maroc. Le premier match gagné 2-0 est très encourageant malgré la pression. L’important est de continuer à obtenir de bons résultats et de rester positifs.»

Côté carrière, Salma Rachid s’est confiée sur la rigueur qu’implique l’interprétation de génériques pour la télévision. Pour l’artiste, l’immersion émotionnelle est indispensable : «Un générique doit me séduire et me toucher personnellement pour que je puisse transmettre cette émotion aux spectateurs», explique-t-elle. Bien que plusieurs projets soient à l’étude, la chanteuse privilégie la qualité, affirmant sa volonté de ne s’engager que sur des titres capables de marquer le public, à l’image de ses succès passés.

Elle précise que son objectif reste la qualité et l’émotion, que ce soit pour des génériques ou ses projets personnels: «Mes prochains projets doivent être dans le même esprit que mes chansons passées, voire meilleurs. Nous préparons un single avec son clip et par la suite un duo inédit.»

Elle révèle enfin que certaines collaborations exclusives seront réalisées avec des artistes marocains et internationaux: «Il y aura à la fois des artistes marocains et d’autres venant de l’étranger. C’est un travail exclusif et unique. Et bien sûr, nous préparons aussi des concerts et des événements, ainsi qu’une chanson spéciale pour le Ramadan.»