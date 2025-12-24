CAN 2025: RedOne présente le casting XXL de son album «Dieu, la Patrie, le Roi»

A Casablanca mardi 23 décembre lors de la présentation de l'album «Dieu, la Patrie, le Roi» produit par RedOne.

Pour la CAN 2025, RedOne a vu les choses en grand avec le lancement de «Dieu, la Patrie, le Roi». Ce nouvel opus de 12 titres constitue une véritable fusion musicale, réunissant une pléiade de stars nationales et internationales. On y retrouve des figures emblématiques du Maroc comme Saad Lamjarred, Asmaa Lmnawar ou Manal Benchlikha, aux côtés de pointures mondiales et africaines telles qu’Akon, Jason Derulo, Davido et French Montana.

Lors de la présentation de son album hier, mardi 23 décembre à Casablanca, RedOne a partagé son émotion au micro de Le360. «C’est un rêve devenu réalité», a confié le producteur, soulignant la dimension symbolique de voir ce projet aboutir pour un événement continental organisé dans son pays.

Selon lui, l’organisation de la CAN au Maroc est un moment exceptionnel. L’objectif de RedOne était de valoriser l’éventail des sonorités marocaines, des voix aux dialectes, tout en rendant hommage aux icônes culturelles que sont le caftan et le zellige. L’artiste a admis qu’avec plus de temps, il aurait réalisé un double album.

Il a également évoqué le rôle du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, dont le soutien a été déterminant pour concrétiser ce projet et le doter d’une dimension internationale, en impliquant des artistes marocains, africains et issus de la diaspora.

Depuis le lancement de la CAN le 21 décembre 2025, six clips issus de l’album ont été publiés: Ashkide, Time for Africa, We Gonna Dance, Marroquino, Marhaban Biyk et Al Maghribiya, suscitant un fort engagement sur les plateformes de streaming.

De son côté, la chanteuse Salma Rachid a souligné que sa contribution au morceau Al Maghribiya était le fruit d’un élan collectif et passionné. Elle a notamment affirmé: «Collaborer avec RedOne est un honneur. Le titre célèbre la mère, la Patrie et tous les Marocains qui ont concrétisé leurs rêves.»

Hind Ziadi a souligné que le titre Marhba Bikoum f Bladkoum, décliné en deux versions avec Mehdi Mozayine et Aminux, s’inscrit pleinement dans cette dynamique. La chanteuse a exprimé sa gratitude envers RedOne, qui lui a offert l’opportunité de prêter sa voix à ce projet festif pour clamer son attachement profond au Royaume.

Quant à Mehdi Mozayine, il a précisé que cette chanson adressait un message d’amour et de paix à tous ceux qui visiteront le Maroc.

Le projet vise à créer un pont musical entre le Maroc et le monde, offrant une image contemporaine du patrimoine culturel marocain.