Culture

Une première: le Forum des conservatoires de musique en novembre à Bouznika

Le siège de l'Institut National de la musique et des arts chorégraphiques. (K.Essalak/Le360)

Pour la première fois, les conservatoires de musique du Maroc se réuniront à Bouznika du 4 au 6 novembre. Ce forum national, initié par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, vise à repenser la formation artistique et à moderniser l’enseignement musical.

Par Qods Chabâa
Le 31/10/2025 à 09h46

Le premier Forum des conservatoires de musique du Maroc se tiendra à Bouznika, sur trois jours, du 4 au 6 novembre prochain, au complexe Moulay Rachid de la Jeunesse et de l’Enfance, un lieu bien connu pour accueillir les grands congrès politiques. L’événement réunira près de 300 enseignants, musiciens et musicologues venus de toutes les régions du Royaume.

Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce forum intervient dans un contexte marqué par la création de l’Institut national de la musique et des métiers d’art chorégraphiques (INSMAC), qui a officiellement entamé ses activités et prépare sa première promotion dans le système Licence-Master-Doctorat.

Lire aussi : Le Maroc se dote de sa première université dédiée à la musique et à la danse

L’un des principaux objectifs de cette rencontre est de réfléchir à la mise à niveau de l’enseignement artistique au Maroc. «Il n’est pas normal qu’on continue d’utiliser un seul manuel pour l’enseignement du solfège, celui de Jules Arnaud, datant de l’époque coloniale. Cet ouvrage est devenu obsolète», confie une source au sein d’un conservatoire de musique, sous couvert d’anonymat. L’approche pédagogique classique adoptée dans les 33 conservatoires de musique du pays devrait donc être repensée.

Autre enjeu au programme: le manque criant d’enseignants en musique et en danse, notamment dans plusieurs villes situées en dehors de l’axe Casablanca-Rabat. «Faute d’enseignants locaux, plusieurs conservatoires ont recours au e-learning. Les professeurs du conservatoire de Rabat assurent des cours à distance», explique la même source.

La majorité des conservatoires de musique du Royaume — à l’exception de quelques établissements gérés par les collectivités locales, comme celui du boulevard de Paris à Casablanca — sont placés sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Les rémunérations horaires des enseignants varient entre 60 et 120 dirhams, selon leur niveau et leurs qualifications.

Par Qods Chabâa
Le 31/10/2025 à 09h46
#Conservatoire de musique#Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication#Bousnika#Enseignement musical

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Le Maroc se dote de sa première université dédiée à la musique et à la danse

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

La musique marocaine à l’honneur au concert «Sounds from Home» à Washington

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Musique, cinéma, humour: le Maroc, terre de festivals

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Formation, débouchés, infrastructure... Tout savoir sur l’Institut national supérieur de musique et des arts chorégraphiques

Articles les plus lus

1
Coup de tonnerre: l’Assemblée nationale française adopte une résolution dénonçant l’accord franco-algérien de 1968
2
Une fillette de huit ans impliquée: ce que l’on sait du meurtre d’un nourrisson à Tanger
3
Résolution sur le Sahara: le vote reporté à vendredi 31 octobre
4
Sahara: le message subliminal de Massad Boulos à l’adresse d’Alger
5
Voici comment fonctionne le centre de coordination, de recherches et sauvetage des Forces royales air
6
Casablanca: la circulation a repris sur le rond-point Azbane
7
Sahara: le double défi du Maroc face au vote de la résolution 2025
8
Éteignez les lumières, s’il vous plaît
Revues de presse

Voir plus