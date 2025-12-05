Culture

Musique: les artistes marocains les plus streamés en 2025

ElGrandeToto, rappeur marocain.

ElGrandeToto, rappeur marocain. . Spotify Maroc

Spotify a dévoilé son édition «2025 Wrapped», révélant les artistes et les morceaux qui ont marqué l’année au Maroc. Sans surprise, la scène hip-hop continue de dominer, avec ElGrandeToto qui s’impose pour la cinquième année consécutive comme l’artiste le plus streamé du pays, suivi par Stormy et la révélation Shaw.

Par Qods Chabâa
Le 05/12/2025 à 11h55

Pour la cinquième année consécutive, ElGrandeToto domine le classement des artistes les plus écoutés sur Spotify au Maroc. La plateforme de streaming vient de dévoiler son édition «2025 Wrapped», qui permet aux utilisateurs de revivre les tendances et les temps forts musicaux de l’année. Sans surprise, la scène hip-hop occupe une place centrale dans cette rétrospective.

Le rappeur casablancais s’impose une nouvelle fois en tête du classement, porté par les titres Bouhali, Staline et Diplomatico, devenus incontournables au fil des mois.

Derrière lui, Stormy s’offre la deuxième place grâce à des morceaux comme Pirate, Moon ou Bali Maak, qui ont marqué les saisons de milliers d’auditeurs par une production soignée et une écriture introspective.

Grande surprise cette année: Shaw grimpe sur le podium pour la première fois, décrochant la troisième position. Son style hybride, mêlant sonorités alternatives, rythmes afro et touches inspirées du raï et du chaabi, a rencontré un large public. Draganov arrive en quatrième place avec un univers narratif très identifiable et une signature sonore “cinématique”.

Le tableau du Top 5 est complété par Inkonnu, dont l’album Arabi s’impose grâce à une production minimaliste, un flow parlé singulier et un travail d’écriture particulièrement apprécié.

