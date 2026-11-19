Le personnage de Jason Duval dans GTA 6 à l’écoute d’un titre de Fadoul, chanteur casablancais emblématique des années 1970, qui fait son entrée dans l’univers musical du célèbre jeu vidéo. (Image générée par l'IA)

Le Maroc est-il mentionné dans Grand Theft Auto VI (GTA 6)? Dans les extraits partagés par les premiers joueurs, le personnage de Jason Duval écoute la radio chez lui lorsque l’animateur présente le titre. Celui-ci convoque d’abord le Maroc par une comparaison avec le vin: «Good wine doesn’t have to come from France, it can come from Morocco» (un bon vin ne vient pas forcément de France, il peut venir du Maroc). Contrairement au vin, explique-t-il, le meilleur ne se garde pas pour soi: tout le monde doit pouvoir y goûter. Sur X, la séquence a circulé dès le jour de la sortie du jeu, soit ce 19 novembre.

Côté pratique, contrairement à GTA 5, l’écoute de morceaux ne se limite plus à la voiture. Pour la première fois dans la série et au terme d’une attente de 13 ans pour les fans, Rockstar permet d’écouter la radio hors des véhicules: à pied, Jason Duval et Lucia Caminos, les deux protagonistes, suivent les stations de Leonida grâce à des écouteurs reliés à leur smartphone. Le jeu introduit aussi des podcasts à la demande, une première pour la franchise.

Grand Theft Auto VI launches tomorrow, Thursday, November 19!



The latest installment in the GTA series heads to the state of Leonida, home to the neon-soaked streets of Vice City and beyond. Learn more: https://t.co/NsDJSKR6ND pic.twitter.com/g4GD2d6R7v — PlayStation (@PlayStation) November 18, 2026

Les morceaux, eux, restent diffusés de manière aléatoire, station par station et aucune option ne permet de lancer un titre précis. Pour entendre Fadoul, il faut donc se caler sur la bonne fréquence et attendre son passage.

M’Fadel Fadoul, né à Casablanca et surnommé le «James Brown marocain», se fait connaître dans les années 1970 avec des textes en darija posés sur des rythmes funk. Son style est influencé par James Brown et par le groupe de rock britannique Free. Avec le trio qui l’accompagne, il forme le groupe Fadoul et Les Privilèges. Leur funk, énergique et agressif, résonne dans le Casablanca des années 1970.

Morocco mentioned in GTA6 🇲🇦🥳 pic.twitter.com/lODOWAcEyk — ⵄⴷⵉⵍ (@azenti6) November 19, 2026

«Al Zman Saib», le titre entendu dans GTA 6, signifie «les temps sont durs». Il s’agit d’une relecture de «All Right Now», titre de Free paru en 1970. Le label qui l’a réédité date l’enregistrement de 1971. Fadoul a procédé de la même manière avec James Brown: «Sid Redad» adapte en darija «Papa’s Got a Brand New Bag».

La musique n’est qu’une part de son parcours. Fadoul a aussi été peintre, comédien de théâtre, auteur de jingles publicitaires et, pendant quatre ans, clown de cirque. Il décède en 1991.

La trajectoire récente du morceau commence en 2012. Le producteur allemand Jannis Stürtz se trouve alors au Maroc comme régisseur de tournée du rappeur Blitz the Ambassador. Dans une boutique de Casablanca, il tombe sur un disque de Fadoul: sa reprise de «Papa’s Got a Brand New Bag». Il lui faut ensuite trois ans pour retrouver la famille du chanteur et obtenir l’autorisation de publier ses enregistrements. Dans le texte de présentation du disque, Jannis Stürtz écrit que les proches de Fadoul n’avaient plus entendu sa musique depuis trente ans, faute de platine à la maison.

La compilation «Al Zman Saib» paraît en décembre 2015. Elle réunit huit titres et porte la référence Habibi Funk 002. Stürtz la présente comme le premier album de Fadoul, publié 45 ans après la sortie originale de sa musique. C’est cette compilation qui a fait découvrir le chanteur à une nouvelle génération.

Une bande-son encore en cours d’inventaire

Avant la sortie, Rockstar n’avait dévoilé qu’une partie de sa programmation. Le 8 octobre, le studio a présenté sur son blog Rockstar Newswire six stations et 18 titres, à raison de trois par station. Parmi les animateurs annoncés figurent Bad Bunny, Lana Del Rey, Burna Boy, Robyn et deux membres du groupe Slayer. En parallèle, l’album «Grand Theft Auto VI: The Album», 34 morceaux originaux, est sorti le même jour que le jeu.

Depuis jeudi, ce sont les joueurs et les sites spécialisés qui complètent la liste, et les décomptes divergent. GameSpot et KeenGamer recensent 22 stations. Yahoo en compte 23, en incluant une station secrète, The Vault Radio, que l’on débloque en scannant une affiche dans une boîte de nuit du jeu. L’inventaire de KeenGamer, publié le jour de la sortie, détaille 20 stations musicales, deux stations parlées et 249 morceaux. GameSpot présente de son côté sa liste comme celle des titres entendus jusqu’ici. Pour l’heure, la présence du chanteur casablancais repose donc sur les extraits de jeu diffusés par les joueurs, en attendant un catalogue complet de la bande-son.

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Le titre de Fadoul arrive dans un jeu attendu depuis treize ans par les fans de la série. Développé pendant plus de huit ans par l’américain Rockstar Games, filiale de Take-Two Interactive, GTA 6 est disponible depuis jeudi sur PlayStation 5 et Xbox Series. Le joueur y suit un couple à la «Bonnie and Clyde» dans Vice City, ville de l’État fictif de Leonida inspirée de Miami et de la Floride.

Un lancement suivi à l’échelle mondiale

Sur les réseaux sociaux, selon la société de veille Visibrain, la sortie a généré plus de 2,6 millions de messages en 24 heures, soit environ 1.850 par minute. C’est 7% de plus que pour le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Sur Twitch, les diffusions consacrées au jeu ont atteint mercredi un pic de 3,3 millions de spectateurs simultanés, près du double du précédent record détenu par «Valorant», d’après la plateforme.

Le jeu, en gestation depuis plus de huit ans, affiche une moyenne de 99 sur 100 pour une centaine de tests de la presse spécialisée, recensés sur le site Metacritic.

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Côté chiffres, le cabinet Sensor Tower évalue les précommandes à plus de 17 millions, pour plus de 1,6 milliard de dollars (15,97 milliards de dirhams). Le jeu est vendu entre 80 et 100 euros selon les versions. Le cabinet Omdia anticipe 3,2 milliards de dollars de ventes d’ici la fin de l’année, pour un budget estimé entre 1 et 1,5 milliard. «Aucun concert, ni aucune sortie cinéma, n’ont jamais généré autant de revenus», souligne Joost van Dreunen, professeur à la NYU Stern School of Business.

La diffusion connaît toutefois ses limites: aucune sortie officielle n’est prévue pour l’instant en Russie, au Qatar ni en Chine, où le jeu n’a pas reçu l’aval de Pékin. La série reste aussi accusée de glorifier la violence et les comportements illicites.

La franchise s’est fait une place dans la pop culture en se moquant des travers de la société américaine.

Sur ses ondes, elle fait désormais entendre un titre chanté en darija.