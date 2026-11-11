Rabat Gaming City: cinq hectares annoncés, trois finalement retenus et une facture de 460 millions de DH

La maquette de réalisation de la Cité du gaming à Rabat.

Cinq hectares au départ, trois hectares dans la présentation actuelle, 260 millions de dirhams annoncés initialement, puis 460 millions dans le projet de loi de finances 2027. Rabat Gaming City est présentée comme l’un des projets phares de la stratégie nationale de développement de l’industrie du jeu vidéo et a sensiblement évolué depuis sa première annonce en octobre 2022. Derrière les ambitions affichées autour de cette nouvelle filière des industries créatives, plusieurs éléments de son évolution méritent aujourd’hui d’être éclaircis.

Le projet figure parmi les chantiers dont le département de la Communication prévoit de poursuivre la réalisation dans le cadre du PLF 2027. Son coût global est désormais estimé à 460 millions de dirhams, dont 160 millions ont déjà été débloqués. Une enveloppe conséquente pour une infrastructure appelée à réunir dans un même espace les entreprises de développement de jeux vidéo, les startups, les structures de formation et les acteurs de l’écosystème numérique.

Mais c’est d’abord l’évolution du projet immobilier qui retient l’attention.

De cinq à trois hectares, une évolution à éclaircir

Lors de la présentation initiale du projet, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Mohamed Mehdi Bensaïd avait annoncé l’attribution d’un terrain de cinq hectares à la future cité du gaming située dans l’arrondissement de Yacoub El Mansour à Rabat. Cette superficie avait également été reprise dans les premières présentations du projet, qui prévoyaient notamment trois tours destinées à accueillir les différentes activités de la future zone.

Or, la plateforme officielle Morocco Gaming Industry indique désormais une superficie de trois hectares pour Rabat Gaming City. Sa réalisation architecturale est assurée par le groupement «ATP architects». La différence de deux hectares entre les premières annonces et les données actuellement affichées pose la question de l’évolution du périmètre foncier du projet. S’agit-il d’une modification de l’assiette initialement prévue ou d’une révision du programme immobilier ? Les informations publiques consultées ne permettent pas de trancher.

Cette évolution mérite d’autant plus d’être précisée que la cité est appelée à accueillir plusieurs composantes, allant des espaces de travail aux équipements techniques, en passant par les structures d’accompagnement et une infrastructure événementielle de grande capacité.

Une facture revue à la hausse de 200 millions de DH

Autre évolution caractéristique: le coût du projet. En décembre 2022, le ministre avait annoncé un investissement de 260 millions de dirhams entièrement pris en charge par l’État pour la construction de cette zone spécialisée. Dans le cadre du PLF 2027, l’enveloppe globale atteint désormais 460 millions de dirhams, soit une augmentation de 200 millions de DH, représentant une hausse d’environ 77%.

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Interrogé par un média de la place le 28 octobre dernier, Mehdi Bensaïd a expliqué cette révision par l’intégration d’un nouvel équipement, une aréna destinée à accueillir des compétitions d’e-sport. Selon le ministre, les travaux de terrassement ont démarré, avec l’espoir d’une ouverture de la cité avant 2030.

Cette nouvelle composante donne une autre dimension au projet. Initialement pensé comme une zone industrielle et technologique destinée à accueillir les professionnels du jeu vidéo, le site entend également devenir un lieu de rassemblement et de compétition pour les acteurs de l’e-sport.

Reste que la ventilation des 460 millions de dirhams n’est pas détaillée dans les informations budgétaires rendues publiques. Le coût spécifique de l’aréna, celui des bâtiments, des équipements techniques et des aménagements extérieurs ne sont pas précisés. Les 160 millions de dirhams déjà débloqués représentent les crédits libérés annoncés, et non nécessairement des dépenses intégralement exécutées.

Des studios de développement à une aréna de plus de 1.000 places

Selon la présentation actuelle du projet, Rabat Gaming City est conçue comme un campus intégré dédié aux différentes activités de l’industrie du jeu vidéo. La zone d’activités économiques doit accueillir des bureaux destinés aux studios de développement, aux éditeurs et aux entreprises technologiques. Les activités ciblées couvrent aussi bien les jeux indépendants que les productions casual, hyper-casual, midcore et AAA.

Des studios techniques doivent également permettre d’assurer des prestations liées au développement, aux tests, au débogage et au support client.

Le projet prévoit un ensemble d’espaces destinés à accompagner les jeunes entreprises et les porteurs de projets: centre d’incubation, centre de formation, espaces de coworking, salles de conférences et espaces de réunion. Des services complémentaires médicaux, de restauration et de proximité figurent également dans le programme.

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La principale nouveauté réside toutefois dans la création d’une aréna d’e-sport d’une capacité annoncée de plus de 1.000 personnes. Celle-ci doit accueillir des compétitions nationales, continentales et internationales, ainsi qu’une zone free-to-play destinée au public.

L’objectif est de faire de Rabat un point de convergence pour les professionnels du gaming, les investisseurs, les développeurs et les communautés de joueurs. La proximité de la gare Rabat-Agdal et la desserte par les transports en commun et notamment la ligne 2 du tramway sont présentées comme des atouts de localisation du futur site.

Un calendrier qui a lui aussi évolué

Au-delà du foncier et du budget, le calendrier de réalisation mérite également d’être examiné. La plateforme officielle Morocco Gaming Industry affichait un démarrage de la construction en février 2025, pour une durée prévisionnelle de 12 à 14 mois, avec une fin des travaux annoncée en février 2026.

Pourtant, en octobre 2026, le ministre évoquait encore le démarrage des travaux de terrassement et espérait une ouverture avant 2030.

Cette succession de dates appelle des précisions sur le déroulement effectif du chantier. Le calendrier initial a-t-il été révisé à la suite de l’intégration de l’aréna ? Les études techniques et architecturales ont-elles nécessité une nouvelle programmation? Quelle est aujourd’hui la situation physique et financière du projet? Autant de questions qui restent ouvertes. Contactés par le360, les sources chargées du développement de l’industrie du gaming au sein du département de la Culture sont restées injoignables.