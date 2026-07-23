Gamescom 2026: découvrez les 11 startups marocaines participantes au plus grand salon européen dédié au jeu vidéo en Allemagne

Pour la première fois, le Royaume participe officiellement à la Gamescom 2026, le plus grand salon européen dédié au gaming, à travers un pavillon national mettant en avant le dynamisme et le potentiel de l’écosystème marocain.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la stratégie menée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, visant à faire du Maroc un acteur émergent de l’industrie mondiale du gaming. «Cette première participation officielle marque une étape majeure dans la mise en œuvre de notre stratégie de développement de l’industrie du gaming. Elle traduit notre volonté de positionner le Royaume comme un acteur émergent de l’écosystème mondial, tout en valorisant notre potentiel en matière de création, d’innovation et d’entrepreneuriat», explique Nissrine Souissi, Directrice du Développement de l’Industrie du Gaming et des Systèmes d’Information.

À travers ce pavillon national, le Maroc entend présenter un écosystème en pleine structuration, porté par une nouvelle génération de studios, de startups et de talents. «Notre objectif est également de renforcer la visibilité internationale de l’industrie marocaine du gaming, de développer des partenariats stratégiques et de favoriser l’accès de nos entreprises aux marchés internationaux», souligne-t-elle.

Le pavillon marocain rassemble onze studios représentant la diversité de la scène nationale. Ces entreprises présenteront leurs jeux vidéo, leurs propriétés intellectuelles, leurs technologies ainsi que leurs services devant un public composé d’éditeurs, d’investisseurs, de plateformes de distribution, de médias spécialisés et de professionnels du secteur.

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Les onze startups marocaines sélectionnées pour représenter le Royaume à la Gamescom 2026 reflètent la diversité et le dynamisme de l’écosystème national du jeu vidéo. June Studio y présentera RENOVATUM, un roguelike d’action à la troisième personne où les joueurs évoluent dans un monde en perpétuelle transformation. Kiddo Education dévoilera Mathpunk Chronicles, un jeu d’aventure et de réflexion mêlant narration, exploration et énigmes dans un univers solarpunk. BJR Pixels Agency misera sur Futurocco 2121, un thriller de science-fiction plongeant les joueurs dans un Casablanca dystopique aux accents «Moroccan-punk». Ard Games présentera Za-id, un jeu de stratégie et de composition de tuiles inspiré de l’art du zellige marocain. AtlaStudio exposera, pour sa part, deux créations: Discharged, un jeu d’action en pixel art reposant sur une mécanique où l’énergie constitue à la fois la barre de vie et les munitions, ainsi que VEXO, un puzzle-platformer innovant permettant de modifier l’environnement à l’aide de lettres. Even Games viendra avec CNAFA, un dungeon crawler roguelike dans lequel les ennemis vaincus rejoignent progressivement les rangs du joueur. Kelbox Studio présentera GemmaX, un jeu de puzzle compétitif mêlant stratégie, affrontements et mécaniques roguelite. Ribat Studios fera découvrir Kasbah, une aventure contemplative à la première personne célébrant le patrimoine architectural marocain à travers l’exploration. L’artiste Dizzy DROS, à travers son studio Dizzy Gaming, dévoilera Cazafonia: Between Cities, une expérience narrative inspirée de la musique et de la culture urbaine marocaines. De son côté, QasbahLabs présentera Rivaldom, un jeu de stratégie compétitif au tour par tour axé sur la conquête, la diplomatie et les alliances. Enfin, Ivalice Studio complètera la délégation marocaine avec Rogue Fantasy, un titre combinant les codes du JRPG, du roguelike et de l’auto-battler dans un univers fantastique en constante évolution.

Au programme figurent des démonstrations de jeux, des présentations de projets en développement ou déjà commercialisés, ainsi que des rencontres d’affaires avec des partenaires internationaux. Les studios participeront également à des sessions de networking et de matchmaking afin d’explorer des opportunités de financement, d’édition et de coproduction. «Au-delà de la promotion de leurs projets, cette participation vise à accélérer leur internationalisation et à faciliter leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales de l’industrie du gaming», affirme Nissrine Souissi.

Conçu comme une véritable vitrine de l’industrie marocaine du gaming, le pavillon national poursuit plusieurs objectifs stratégiques. Il vise notamment à promouvoir le Maroc comme destination attractive pour les investissements dans le secteur, à valoriser les talents et les startups marocains, à encourager les partenariats technologiques ainsi que les transferts de compétences, tout en consolidant l’ambition du Royaume de devenir un futur hub régional du gaming en Afrique et dans la région MENA.

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«Nous voulons favoriser les rencontres d’affaires entre les entreprises marocaines, les éditeurs, les investisseurs et les grands studios internationaux, tout en encourageant les coproductions et les partenariats technologiques. Notre ambition est de renforcer l’image du Maroc comme futur hub régional de l’industrie du gaming», insiste la responsable.

Cette participation est le fruit d’un partenariat entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

«Le ministère assure la promotion du label ‘Morocco Gaming Industry’, définit les orientations stratégiques de la participation marocaine et accompagne les studios dans leur préparation et leur mise en relation avec les acteurs internationaux. L’AMDIE, de son côté, prend en charge la promotion du label ‘Morocco Now’, l’organisation logistique du pavillon et l’accompagnement des entreprises dans leur démarche d’export et de prospection internationale», précise Nissrine Souissi.

Le Maroc entend transformer cette première participation officielle à la Gamescom en un véritable levier de développement pour son industrie du gaming, tout en renforçant son attractivité auprès des investisseurs et des grands acteurs internationaux du secteur.