Culture

Le concert «Hologramme Halim» reporté au 15 mai 2026 à Casablanca

Abdehalim Hafez.

Le spectacle «Hologramme Halim», très attendu ce vendredi 10 avril 2026 au Complexe Mohammed V de Casablanca, a été reporté au 15 mai prochain. En cause: les perturbations logistiques liées à la situation au Moyen-Orient, selon l’organisateur XtendVision. Le rendez-vous avec la légende d’Abdelhalim Hafez est donc maintenu, mais décalé.

Par Qods Chabâa
Le 08/04/2026 à 13h36

Le concert événement dédié à la légende de la musique arabe Abdelhalim Hafez, prévu ce vendredi 10 avril 2026 au complexe Mohammed V de Casablanca, ne se tiendra finalement pas à la date annoncée. L’organisateur XtendVision a officiellement annoncé le report du spectacle au 15 mai 2026, invoquant les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Dans un message adressé aux spectateurs, les organisateurs expliquent que «le contexte actuel au Moyen-Orient perturbe fortement les réseaux de transport et la logistique de nos équipes de production». Face à ces contraintes, les organisateurs affirment avoir pris la décision difficile mais nécessaire de repousser l’événement, «afin de garantir le niveau d’excellence et de perfection technique que requiert un tel show».

Lire aussi : Casablanca: 60 musiciens sur scène pour le concert hologramme d’Abdelhalim Hafez

Les spectateurs ont été directement informés du report par les organisateurs.

Ce show hors du commun promet de «ressusciter» le Rossignol brun, surnom affectueux donné à Abdelhalim Hafez, icône de la chanson arabe. Le spectacle repose sur une technologie d’hologramme de pointe, enrichie par l’utilisation de reliques authentiques venues du Caire et une précision visuelle millimétrée.

L’une des particularités du spectacle réside dans la présence d’un orchestre de 60 musiciens jouant en direct, offrant une expérience immersive unique, à la hauteur de la légende.

Lors d’une conférence de presse tenue le dimanche 5 avril au studio Kilmi à Benslimane, les organisateurs avaient levé le voile sur les coulisses d’une production fruit de deux années de travail intense. Un rendez-vous présenté comme une véritable revanche après les polémiques ayant entouré d’autres tentatives similaires.

Les billets dont les tarifs varient entre 300 et 1.200 dirhams, restent valables pour la nouvelle date du 15 mai 2026 au complexe Mohammed V de Casablanca.

Par Qods Chabâa
Le 08/04/2026 à 13h36
#Halim#Concert#Spectacle#Musique#Report#Crise au Moyen Orient

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