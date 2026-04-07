Casablanca: 60 musiciens sur scène pour le concert hologramme d’Abdelhalim Hafez

​Le «Rossignol brun» s’apprête à faire vibrer le complexe Mohammed V de Casablanca. Porté par l’entreprise XtendVision, le concert Hologramme Halim promet une immersion totale dans l’âge d’or de la musique arabe. Entre l’utilisation d’objets personnels venus du Caire, une précision visuelle «chirurgicale» et un orchestre de 60 musiciens en direct, cet événement affiche déjà complet.

​Lors d’une conférence de presse tenue hier dimanche 5 avril au studio Kilmi à Benslimane, les organisateurs ont dévoilé les coulisses de deux années de préparation intense.

​L’une des forces majeures de ce projet réside dans son exigence de vérité. La chirurgienne Jamila Atnaz, s’appuyant sur son expertise en médecine esthétique, a sculpté un portrait numérique d’un réalisme saisissant. «Le travail a porté sur deux phases de la vie de l’artiste: sa jeunesse éclatante et la période marquée par la maladie, avec une attention méticuleuse portée à l’évolution de ses traits et de sa stature», a-t-elle déclaré devant les médias présents.

​Mais l’émotion atteindra son paroxysme grâce à la présence physique de l’histoire sur scène: le spectacle intégrera des objets personnels ayant appartenu à l’idole, provenant directement du musée Abdelhalim Hafez en Égypte. Cette caution historique, validée par les héritiers, transforme la projection 3D en une rencontre presque tangible avec l’artiste.

​Sur le plan sonore, l’artiste Fayçal Nawach et son équipe de 100 professionnels ont brisé les codes habituels de l’hologramme. Contrairement aux spectacles classiques reposant sur du play-back, l’hologramme de Halim performera accompagné par un orchestre philharmonique de 60 musiciens jouant en direct. Ce défi technique, une première à cette échelle, assure une interaction organique entre la voix éternelle du chanteur et l’énergie des instruments sur scène.

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​Ce rendez-vous casablancais sonne comme une réhabilitation nécessaire. Le public garde en mémoire le litige retentissant de juin 2025 lors du festival Mawazine. À l’époque, une polémique avait précédé son spectacle en hologramme au théâtre Mohammed V de Rabat. Les ayants droits de Halim, représentés par son neveu Mohamed Shabana, avait dénoncé une utilisation illégale de l’image de Halim, réclamant des dommages et intérêts considérables.

​Fait notable, XtendVision s’était elle-même retirée du projet de Mawazine en 2025, jugeant que les conditions n’étaient pas réunies pour garantir le respect de l’œuvre. Aujourd’hui, la fondation revient avec le seul projet officiellement validé par les ayants droit, sécurisant des droits exclusifs qui garantissent une éthique irréprochable.

​L’engouement des Casablancais confirme que la qualité a un prix, mais surtout un public. Malgré des tarifs allant de 300 à 1.200 dirhams, les billets se sont arrachés en un temps record.