Gnaoua 2025: 350 artistes et 54 concerts au programme

On reconnaitra, entre autres dans ce montage, Maâlem Abdenbi El Guedari, Maâlem Hamid El Kasri, Hind Ennaira, C Kay, et Tikken Jah Fakkoly au programme de la 26ème édition.

Du 19 au 21 juin, Essaouira vibrera au rythme de la 26ème édition du Festival Gnaoua et musiques du monde, réunissant 350 artistes et 40 Maâlems Gnaoua pour une édition riche en performances et en fusions musicales inédites.

Comme le veut la tradition, la grande parade d’ouverture lancera les festivités, suivie du concert inaugural sur la place Moulay El Hassan. Cette année, l’honneur revient à Maâlem Hamid El Kasri et à la Compagnie Bakalama du Sénégal, figure emblématique des percussions et danses traditionnelles d’Afrique de l’Ouest. À leurs côtés, Abir El Abed et Kya Loum apporteront leurs voix singulières pour une expérience sonore mêlant spiritualité marocaine, rythmes sabars et envolées contemporaines.

Des rencontres musicales inédites

Tout au long des 54 concerts, des collaborations intenses marqueront le festival: Maâlem Houssam Gania croisera son guembri avec la batterie libre du New-Yorkais Marcus Gilmore. Morad ElMarjan entrera en dialogue spirituel avec Dhafer Youssef, grande figure du jazz mystique. Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou uniront leurs voix à celle de Rokia Koné, porteuse de la tradition et de l’engagement malien. Maâlem Mohamed Boumezzough présentera une création inédite avec Anas Chlih, Aly Keïta, Tao Ehrlich, Martin Guerpin, Quentin Ghomari et Hajar Alaoui, fusionnant balafon, guembri et cuivres entre le Maroc, le Mali et la France.

Une scène africaine et afro-diasporique d’exception

Le festival accueillera également des figures majeures de la scène africaine et internationale: Cimafunk, étoile montante de la scène afro-cubaine, Tiken Jah Fakoly, icône du reggae engagé, CKay, phénomène nigérian à la pop introspective.

Lire aussi : Karim Ziad, directeur artistique du Festival Gnaoua et musiques du monde: «Bientôt, Gnaoua sera un style musical à part entière»

La nouvelle génération gnaoua sera elle aussi à l’honneur sur la scène de la plage, aux côtés des Maâlems confirmés, assurant un passage de témoin entre tradition et modernité.

Penser le monde autrement: le Forum des droits humains

Autre moment fort du festival, le Forum des droits humains revient pour sa 12ème édition, consacrée aux mobilités humaines et dynamiques culturelles. Pendant deux jours, écrivains, historiens, cinéastes, penseurs et artistes — parmi lesquels Andrea Rea, Elia Suleiman, Véronique Tadjo, Karim Bouamrane, Kassie Freeman, Faouzi Bensaïdi, Pascal Blanchard, Rim Najmi, Barthélémy Toguo — échangeront autour des liens profonds entre migrations, récits, création artistique et identité.

Ce forum se veut une agora de pensée libre, où se croisent savoirs, arts et expériences humaines, enrichissant encore davantage l’esprit du festival.