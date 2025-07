H Kayne signe son grand retour sur scène avec deux concerts en juillet

Après plusieurs années de retrait et un come-back discret en 2024, le légendaire groupe de rap marocain H-Kayne signe son véritable retour sur le devant de la scène. Fondée en 1998 à Meknès, la formation annonce deux concerts très attendus. Le premier aura lieu le 26 juillet à 21 heures sur la place El Hedim à Meknès, dans le cadre du Festival international de Aïssaoua. Une scène familière pour les pionniers du Issawa Style, qui retrouvent ainsi leur public d’origine.

Le groupe, désormais composé de trois membres — Othman Benhami, Azzedine Ter-Hoor et Hatim HB2 — promet un show chargé d’énergie et de nostalgie. Le deuxième concert est prévu le 30 juillet, toujours à 21 heures, sur la scène du Bouregreg à Rabat, dans le cadre du Festival Été des Oudayas.

Depuis près d’un quart de siècle, H-Kayne s’impose comme une référence incontournable du rap marocain, avec un style unique mêlant groove, influences orientales et rythmes urbains. Leur ambition? Créer un pont entre les traditions marocaines et la culture hip-hop.

C’est en 2003, avec leur victoire au Boulevard des Jeunes Musiciens, qu’ils accèdent à la reconnaissance nationale. Deux ans plus tard, après la sortie de leurs deux premiers albums — Hdaw Dogs Jaw (1999, K7) et 1 Son de Bled’Art (2003, CD) —, ils franchissent un cap historique: H-K 1426 (2005) devient le premier album de rap marocain signé en label et le premier distribué en France.

Au fil des années, le groupe a multiplié les tournées à travers le Maroc, mais également en France, en Espagne, en Belgique, en Allemagne et dans le monde arabe, de l’Algérie à Dubaï, en passant par l’Égypte ou la Jordanie.

Mais H-Kayne, ce n’est pas qu’une aventure musicale. C’est aussi un engagement profond. Nommés Ambassadeurs de bonne volonté du PNUD, les membres ont mis leur notoriété au service de causes sociales, notamment de la jeunesse marocaine.

Leur apport à la culture nationale a été salué en 2013, lorsqu’ils ont été décorés par le roi Mohammed VI de la Médaille nationale de récompense – grade d’officier, une distinction rarissime pour un groupe de musique urbaine.