Franco-marocaine née à Safi, Sonia Okacha grandit à Casablanca, où elle se prend très tôt de passion pour le théâtre. En 1998, elle part à Paris étudier le commerce et le marketing, puis y lance une carrière dans la presse internationale, avant de rentrer au Maroc en 2010. Sa rencontre avec Nour-Eddine Lakhmari change alors la donne: révélée en 2012 dans «Zéro», où elle campe le docteur Kenza Amor, elle décroche l’année suivante le prix du meilleur second rôle féminin au Festival national du film de Tanger.

Son premier grand rôle, dans «La Moitié du ciel» d’Abdelkader Lagtaâ, lui vaut en 2016 le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Mascate, à Oman. Parlant le français, l’arabe, l’anglais et l’espagnol, elle enchaîne aussi les productions internationales, des séries américaines «The Red Tent» et «A.D. The Bible Continues» au film «Redemption Day» de Hicham Hajji, aux côtés d’Andy Garcia, tout en incarnant Al Horra dans la série historique éponyme de Brahim Chkiri. Avec «Alkebulan», elle retrouve Yassine Marco Marroccu, qui l’avait déjà dirigée dans son premier long métrage, «Catharsys or the Afina Tales of the Lost World», présenté au FIFM en 2018.

Le360: aujourd’hui, «Alkebulan», le seul film marocain en compétition, est projeté en première mondiale. Dans quel état d’esprit êtes-vous?

Sonia Okacha: pour moi, c’est un rêve, un cadeau. Déjà, avoir un film marocain, le seul en compétition dans un festival de l’envergure du Festival international du film de Marrakech, c’est une fierté et un honneur. Il y avait aussi beaucoup d’appréhension, d’excitation, parce que, comme le public, comme le jury, on a découvert le film. On en avait tous vu des scènes, des images, bien évidemment, mais le film complet, on l’a découvert avec le public, avec le jury. C’est vraiment une émotion particulière et, quoi qu’il arrive, ce n’est que du bonheur.

Qui est Palmira et comment entre-t-on dans un récit qui va du Sahara des années 1960 à l’Italie des années 1930?

Palmira est la femme d’Edoardo, le héros dont on suit l’aventure. Le film est inspiré du journal intime du grand-père de Yassine Marco Marroccu. On suit son parcours, avec des flashbacks de son enfance, où il tombe amoureux de Palmira dès son plus jeune âge. Il grandit petit à petit, jusqu’à venir au Maroc.

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On est à l’époque du fascisme italien. Ils viennent donc s’installer au Maroc et là, on est dans une quête: la recherche d’un bateau. À travers ça, Palmira… Alors, je ne veux pas spoiler l’histoire, mais Palmira hante Edoardo: elle ponctue son voyage et hante son esprit. On est donc aussi bien dans un voyage réel, une quête réelle, que dans une quête spirituelle, une quête de sens, où l’on suit un peu Edoardo dans ses divagations spirituelles.

En 2022, vous annonciez un nouveau cinéma marocain. Avec «Alkebulan» en compétition et «La Más Dulce» en course pour les Oscars, aviez-vous vu juste?

Écoutez, oui, j’ai envie de dire qu’on est en plein dedans. On est dans un cinéma très différent de ce qu’on a pu voir auparavant, un cinéma d’avant-garde. Le film de Yassine s’inscrit clairement dans un cinéma d’auteur, un peu inclassable, j’ai envie de dire. On est dans l’aventure, mais aussi dans l’onirique, le spirituel; il y a beaucoup de symbolique.

Avec «La Más Dulce», on a affaire à un cinéma, lui aussi, très fort, très puissant, qui parle de sujets de société pas forcément abordés, que l’on ne connaît pas forcément. Donc oui, je pense que le cinéma marocain s’inscrit définitivement – la preuve, il est en compétition aujourd’hui – dans un cinéma international, universel, qui peut finalement parler à n’importe qui, avec des sujets pointus, profonds, et même touchants.