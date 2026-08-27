Festival des Plages de Maroc Telecom: quatre villes, 60 soirées et plus de 4 millions de festivaliers

La scène du Festival des Plages de Maroc Telecom, lors de l’édition 2026.

Après plus d’un mois de concerts et d’animations, le Festival des Plages de Maroc Telecom a refermé ses scènes le 21 août. Du 20 juillet au 21 août, les plages de M’diq, Tanger, Al-Hoceima et Saïdia ont accueilli 60 soirées musicales et plus de 4 millions de festivaliers. Une affluence qui confirme, édition après édition, la place prise par ce rendez-vous dans le calendrier estival marocain.

Pendant cinq semaines, les quatre villes ont vécu au rythme d’une programmation qui a misé sur la diversité des genres et des publics. Plus de 120 artistes marocains et internationaux se sont succédés sur les différentes scènes.

Une scène ouverte à toutes les expressions musicales

Les organisateurs ont misé sur une programmation éclectique, faisant cohabiter rap, hip-hop, chaâbi, raï, reggada, musiques amazighes, fusion et chanson orientale pour séduire toutes les générations et tous les publics.

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Cette diversité s’est également traduite par la présence de plusieurs générations d’artistes. Sur scène, des artistes connus ont partagé l’affiche avec de jeunes talents. Une formule idéale pour croiser les grands noms et les découvertes.

Une place particulière a ainsi été réservée aux groupes locaux. Chaque soirée a permis à un artiste ou à un groupe de la région accueillant le Festival de se produire devant un public nombreux.

Bien plus que des concerts

Les scènes ont aussi accompagné les principales étapes de l’été. Les soirées organisées à l’occasion de la Fête du Trône, de l’Anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse ont notamment attiré de nombreux spectateurs.

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Mais le Festival ne s’est pas limité aux concerts. En marge des spectacles, plusieurs animations ont été proposées dans les espaces aménagés sur les plages. Les spectacles de rue et les villages dédiés aux enfants ont notamment élargi l’offre destinée aux familles.

L’objectif était de proposer une expérience qui ne s’arrête pas à la durée d’un concert, mais qui accompagne les estivants tout au long de leur passage sur les sites du Festival.

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Cette dimension familiale s’inscrit dans l’identité construite par le Festival depuis sa création en 2002. Au fil des éditions, l’événement a fait de l’accès gratuit et de la diversité de la programmation deux de ses principaux marqueurs. La scène devient ainsi un espace de rencontre entre des publics qui ne partagent pas nécessairement les mêmes goûts musicaux, mais qui se retrouvent autour d’un même événement.

La fête au service d’un message: préserver nos plages et notre environnement

L’édition 2026 a également accordé une place à la sensibilisation à la protection du littoral. Maroc Telecom a renouvelé son soutien à l’opération «Plages Propres 2026», portée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement.

Le Festival a servi de relais pour rappeler aux estivants l’importance de préserver les plages et d’adopter des comportements responsables en matière de propreté et d’hygiène. Des contenus de sensibilisation ont ainsi été diffusés quotidiennement auprès du public.

Au-delà de l’animation culturelle, l’événement représente aussi un levier pour les destinations qui accueillent ses différentes scènes. La forte affluence enregistrée pendant les semaines du Festival intervient au cœur de la saison touristique et profite à plusieurs activités locales. Hôtels, restaurants, commerces, transporteurs et prestataires touristiques bénéficient de l’arrivée de visiteurs attirés par les concerts et les animations.

M’diq, Tanger, Al-Hoceima et Saïdia ont ainsi partagé, pendant plusieurs semaines, une même dynamique estivale. Le Festival s’inscrit dans un contexte où les destinations balnéaires cherchent à renforcer leur attractivité et à diversifier leur offre de loisirs durant la haute saison. La programmation musicale devient alors un rendez-vous supplémentaire pour les vacanciers et les habitants.

Une 22ème édition portée par un collectif

Cette 22ème édition repose enfin sur une mobilisation qui dépasse les seules équipes de Maroc Telecom. Artistes, autorités locales, partenaires, équipes techniques et opérationnelles ont participé à la tenue des 60 soirées programmées dans les quatre villes. À cela s’ajoute la présence du public, avec plus de 4 millions de festivaliers réunis durant la période.

Vingt-deux ans après son lancement, le Festival des Plages poursuit ainsi son évolution sans changer son principal pari: faire des plages marocaines des espaces de musique, de divertissement et de rencontre pendant la période estivale. Avec quatre villes, 60 soirées, plus de 120 artistes et plus de 4 millions de spectateurs, l’édition 2026 clôture une nouvelle saison placée sous le signe de la musique et de l’animation.