Festival des plages Maroc Telecom: Hajar Adnane offre une soirée inoubliable à Saïdia

Hajar Adnane, lors de sa participation mardi 18 août au Festival des plages de Maroc Telecom à Saïdia. (M.Chellay/Le360)

Retrouvant, mardi 18 août, le public de Saïdia au Festival des plages de Maroc Telecom, Hajar Adnane a une nouvelle fois investi la scène de ce rendez-vous estival. Pour la chanteuse, cette participation n’est pas une première. Elle y voit surtout une occasion de se rapprocher davantage du public et de partager avec lui l’ambiance des vacances.

«Je suis très heureuse de participer à nouveau au Festival des plages de Maroc Telecom. Ce genre de rendez-vous nous rapproche de notre public et permet aux gens de profiter de l’été», confie-t-elle.

Sur scène, Hajar Adnane a justement misé sur un répertoire qui pouvait parler au plus grand nombre. La chanteuse a alterné entre ses propres titres, des chansons issues du patrimoine marocain, du raï, de la reggada et plusieurs morceaux nationaux.

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«J’ai préparé un programme varié. J’ai choisi des chansons du patrimoine marocain populaire, mes propres chansons, mais aussi du raï et de la reggada, parce que ce sont des styles que le public de cette région apprécie beaucoup. J’ai également prévu des chansons nationales», explique-t-elle.

La soirée lui a également permis de parler de son actualité musicale. Après Kamcha, Hajar Adnane a récemment sorti Bomba. Elle prépare désormais une nouvelle chanson nationale à l’occasion de la Fête de l’unité, qu’elle décrit comme «une grande œuvre opératique».

La chanteuse travaille également sur un autre projet, cette fois dans un registre populaire moderne. Elle souhaite notamment s’adresser aux jeunes femmes et aux futures mariées à travers une chanson autour de l’amour et des histoires de cœur.

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«Je veux proposer une chanson qui parle d’amour et qui puisse particulièrement toucher les jeunes femmes et les futures mariées. C’est un registre que j’ai envie d’explorer davantage et que je souhaite partager prochainement avec mon public», conclut-elle.