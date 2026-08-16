Festival des plages Maroc Telecom: Saïda Charaf séduit le public d’Al Hoceïma

Saïda Charaf était à l’affiche, samedi soir, de la quatrième soirée du Festival des plages de Maroc Telecom à Al Hoceïma. Face à un public venu nombreux, l’artiste a partagé ce moment avec les habitants et les visiteurs de la ville.

Très heureuse de retrouver la scène d’Al Hoceïma, la chanteuse a souligné la relation particulière qu’elle entretient avec le public du Rif. «Je suis très heureuse d’être présente aujourd’hui sur la scène du Festival des plages, particulièrement à Al Hoceïma. J’ai vu à quel point les habitants de la ville et du Rif sont heureux de ma présence», a-t-elle déclaré.

L’artiste a également tenu à saluer le rôle de Maroc Telecom dans l’organisation de cette manifestation estivale. «Le lien entre nous et notre public est toujours là, sans visa, comme je le dis souvent. C’est un pont d’amour, de communication et de tout ce qui est beau dans notre pays», a-t-elle affirmé, rappelant que sa collaboration avec l’opérateur remonte à près de vingt ans.

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Saïda Charaf a par ailleurs évoqué sa précédente participation au Festival des plages, au cours de laquelle elle avait enregistré, selon ses dires, un record d’affluence. Cette année encore, elle a adressé ses remerciements au public d’Al Hoceïma, aux habitants du Rif et aux visiteurs de la ville pour leur accueil et leur fidélité.

Au-delà de cette rencontre avec son public, la chanteuse a également annoncé plusieurs nouveautés musicales. De nouveaux morceaux et clips devraient ainsi voir le jour dès la semaine prochaine, notamment dans le registre populaire, après le succès rencontré par son titre Jebti Rb7a.

Avec cette nouvelle prestation, Saïda Charaf aura une nouvelle fois marqué de son empreinte la scène du Festival des plages à Al Hoceïma, avant de retrouver prochainement son public avec de nouveaux projets musicaux.