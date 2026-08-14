Culture

Salim Cravata fait danser le public de M’diq lors du Festival des plages de Maroc Telecom

Salim Bennani, plus connu sous le nom de Salim Cravata, sur la scène du Festival des plages de Maroc Télécom à M'diq. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 14/08/2026 à 17h00

VidéoLe chanteur Salim Bennani, alias «Cravata», s’est produit jeudi soir à M’diq, dans le cadre du 22ème Festival des plages organisé par Maroc Telecom. Devant un public nombreux, l’artiste a revisité plusieurs de ses titres dans une ambiance mêlant rythmes populaires et sonorités raï.

Installée sur la corniche de M’diq, la scène du Festival des plages de Maroc Telecom s’est rapidement remplie ce jeudi soir, portée par les rythmes de Salim Cravata. Dès les premières notes, le public s’est laissé emporter par une programmation résolument festive, insufflant à la soirée un véritable goût d’été.

Parmi les spectateurs, certains avaient fait le déplacement spécialement pour retrouver l’artiste. «Je suis venue avec ma sœur et ma mère. Je suis fan de Cravata et je connais toutes ses chansons», témoigne une jeune habituée de M’diq, qui explique se rendre régulièrement aux animations proposées dans la ville pendant l’été. «Il y a toujours une très bonne ambiance ici, tout se passe bien», ajoute-t-elle.

La soirée a également attiré des Marocains établis à l’étranger, de passage dans le nord du Royaume pendant leurs vacances. «Nous sommes venus voir Cravata et franchement, nous ne regrettons pas. C’est la deuxième fois que nous venons, l’ambiance est parfaite», confie une Marocaine résidante en Suisse. «La plage est parfaite, tout est parfait», ajoute-t-elle, visiblement conquise par l’atmosphère de la soirée.

Sur scène, Cravata s’est réjoui de cette forte affluence. «Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement, qu’il s’agisse des habitants du Nord ou des estivants venus passer leurs vacances dans la région», a-t-il confié, avant d’adresser une pensée aux Marocains du monde: «La diaspora continue d’arriver, et je remercie chacun pour sa présence

Lire aussi : Festival des Plages Maroc Telecom: Aminux enflamme la scène de M’diq

Fidèle à son registre festif, le chanteur a misé sur les morceaux les plus populaires de son répertoire, ceux qui suscitent généralement les réactions les plus spontanées du public. «Les chansons populaires fonctionnent toujours. Nous sommes tous Marocains et, personnellement, je prends beaucoup de plaisir à chanter du chaâbi», explique Cravata. «Quand je chante ce style, je me laisse moi-même emporter et je danse avec le public», ajoute-t-il.

Au fil de la soirée, les échanges entre l’artiste et les spectateurs se sont intensifiés. Porté par les reprises de ses titres les plus connus et par l’énergie du public, Cravata a finalement quitté la scène pour aller à sa rencontre, transformant le concert en un moment de proximité et de partage.

Par Said Kadry
Le 14/08/2026 à 17h00
#Festival des plages#Maroc telecom#été#musique#Concert#M'diq#Nord du Maroc

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