Festival des plages: Ramy Lapache, premier artiste à animer la scène d’Al Hoceima

La scène du Festival des plages de Maroc Telecom s’est rapidement remplie mercredi soir à Al Hoceima. Sous les lumières de la scène, le public a accompagné les différents moments de la soirée, donnant à cette première escale dans la ville une atmosphère particulièrement animée. Dans les rangs, familles, jeunes et visiteurs de passage se sont mêlés aux habitués de la station balnéaire.

Originaire d’Oujda et installé aux Pays-Bas, Ramy Lapache a assuré cette première soirée avec plusieurs prestations musicales. Il s’agissait de sa première participation à Al Hoceima dans le cadre du Festival des plages. «Je suis très heureux d’être ici et de participer à ce festival. J’espère être à la hauteur des attentes du public et des organisateurs», a déclaré l’artiste.

Le chanteur prépare par ailleurs plusieurs nouveautés, dont des chansons accompagnées de clips qui devraient être dévoilés prochainement. Parmi ces projets figure notamment un morceau qui mêle le français et l’arabe. «Je travaille actuellement sur plusieurs morceaux, avec notamment une chanson qui mélange les deux langues», annonce-t-il.

Ramy Lapache annonce également une nouvelle expérience autour du raï et du patrimoine musical local. «Je prépare aussi une chanson dans le style de la reggada, avec des rythmes marocains auxquels j’ai voulu associer des sonorités libanaises et irakiennes», ajoute-t-il, évoquant une approche musicale qu’il souhaite différente de ses précédentes productions.

Au-delà de ses propres projets, l’artiste se réjouit de la place prise aujourd’hui par la chanson marocaine sur la scène musicale. «La musique marocaine connaît actuellement un véritable succès et dépasse largement les frontières», souligne-t-il. Pour lui, le fait que des artistes connus reprennent à leur tour des chansons marocaines témoigne de cette nouvelle visibilité. «C’est un signe que notre musique est de plus en plus écoutée et appréciée ailleurs», confirme-t-il.

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Dans le public, l’ambiance était également au rendez-vous. Venu d’Assilah, un spectateur assistait pour la première fois au Festival des plages à Al Hoceima. «C’est la première fois que je viens ici pour le festival. L’ambiance est vraiment magnifique et nous avons choisi de passer toute la journée et la soirée à Al Hoceima avec la famille et des amis», partage-t-il.

Pour une habitante de la ville, l’animation culturelle vient prolonger l’attractivité estivale de la ville. «Al Hoceima connaît une forte affluence pendant l’été, notamment grâce à ses plages et à ses paysages. Les soirées musicales apportent une animation supplémentaire et permettent aux visiteurs de profiter autrement de leur séjour», ajoute-t-elle.

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Venue de Meknès, une autre spectatrice souligne, elle aussi, l’intérêt de ces rendez-vous après une journée passée au bord de la mer. «Après plusieurs heures à la plage, cela fait plaisir de pouvoir sortir le soir, écouter de la musique et changer d’ambiance», explique-t-elle. «L’organisation est également importante, notamment le travail des équipes techniques, des organisateurs et des services de sécurité pour assurer le bon déroulement des soirées», conclut-elle.

Après Tanger et M’diq, l’étape d’Al Hoceima constitue l’une des escales du Festival des plages, qui poursuit ainsi sa programmation estivale dans plusieurs villes du littoral marocain. Le rendez-vous doit ensuite se poursuivre à Saïdia, avec une programmation qui s’étend jusqu’au 21 août.