Culture

Festival des plages: plus de 670.000 spectateurs à M’diq à l’occasion des concerts de la Fête du Trône

Les célébrations au Festival des plages de M'diq à l'occasion de la 27e Fête du Trône. (PHOTO: Maroc Télécom)

Plus de 670.000 spectateurs ont déferlé sur la scène de M’diq mercredi et jeudi durant deux soirées mémorables organisées dans le cadre de la 22e édition du Festival des plages de Maroc Telecom, qui ont marqué les célébrations de la Fête du Trône.

Par La Rédaction
Le 31/07/2026 à 12h22

C’est une véritable marée humaine qui s’est emparée du littoral de M’diq. À l’occasion des festivités célébrant la Fête du Trône, la 22e édition du Festival des plages Maroc Telecom a franchi un nouveau cap en enregistrant une affluence historique de plus de 670.000 festivaliers en seulement deux jours.

Le coup d’envoi de cette grande communion populaire a été donné le mercredi 29 juillet. Ce soir-là, la star de la chanson arabe Ragheb Alama, aux côtés de l’artiste Ihssane Ragragui, a transporté près de 320.000 personnes venues vibrer au rythme d’un répertoire intemporel dans une ambiance festive et chaleureuse.

Les célébrations au Festival des plages de M'diq à l'occasion de la 27ème Fête du Trône. (Maroc Télécom)

Le lendemain, jeudi 30 juillet, la ferveur est montée d’un cran. Ce sont près de 350.000 spectateurs qui se sont rassemblés devant la grande scène pour assister aux prestations survoltées de Fnaire et du chanteur Douzi.

Cette mobilisation exceptionnelle consacre une nouvelle fois le Festival des plages Maroc Telecom comme le rendez-vous culturel et festif incontournable de la saison estivale au Royaume.

Lire aussi : Fête du Trône: célébrations et défilés militaires sur la corniche de M’diq

Et la fête continue pour les amateurs de musique et d’ambiance estivale puisque le festival poursuit sa tournée jusqu’au 21 août 2026 à travers plusieurs villes côtières du Nord et de l’Oriental: M’diq, Tanger, Al Hoceima et Saïdia, avec une programmation riche réunissant les plus grandes figures de la scène marocaine et arabe.

Par La Rédaction
Le 31/07/2026 à 12h22
#Festival des plages#été#musique#concerts#M'diq

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