Fête du Trône: célébrations et défilés militaires sur la corniche de M’diq

Le spectacle militaire organisé par la Garde royale à M'diq à l'occasion de la Fête du Trône. (S.Kadry/Le360)

Des centaines de citoyens et de citoyennes, ainsi que des touristes marocains et étrangers, ont assisté mercredi sur la corniche de M’diq à des défilés militaires et à des tableaux musicaux variés interprétés par différentes formations de l’armée.

Juste après la fin du discours royal, les habitants et visiteurs de la ville ont suivi le traditionnel «défilé des flambeaux», organisé par la Garde royale. Cette célébration, marquée par la richesse du patrimoine civilisationnel du Royaume, s’est déroulée en présence de responsables civils et militaires de la région.

Le public a vibré au rythme des morceaux interprétés par les musiciens de la Garde royale, qui ont proposé une véritable symphonie d’hymnes et de chants patriotiques marocains parmi les plus connus. Le spectacle a rassemblé plusieurs formations: fantassins, cavaliers et porteurs de flambeaux, aux côtés des forces de sécurité, de la gendarmerie et des forces auxiliaires.

سعيد قدري

L’événement a rassemblé des milliers de spectateurs qui ont envahi les rues de la ville, le parcours du défilé partant de la résidence royale, traversant l’avenue Lalla Nezha, jusqu’à la place de la corniche.

Le public a pu admirer des formations parfaitement coordonnées ainsi que des cortèges de cavaliers de la Garde royale portant des flambeaux allumés, exécutant leurs figures avec une discipline rigoureuse et un rythme précis.

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En clôture du spectacle, le public a assisté à des tableaux artistiques conçus par les unités militaires participantes, qui ont formé avec précision des figures géométriques (carrés, flèches et cercles entrelacés) suivies de la formation d’une étoile à cinq branches, avant que le défilé ne s’achève par la reconstitution complète de la carte du Maroc.