Société

Fête du Trône: les FAR en démonstration dans le ciel du Bouregreg

Le ciel du Bouregreg s'est transformé en théâtre d'une spectaculaire démonstration de parachutisme militaire des Forces Armées Royales, à l'occasion de la Fête du Trône. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 30/07/2026 à 15h48

VidéoÀ l’occasion du 27ème anniversaire de l’accession du roi Mohammed VI au Trône, les Forces Armées Royales (FAR) ont offert, ce jeudi, une démonstration de parachutisme militaire dans la vallée du Bouregreg. Des milliers de spectateurs ont assisté, entre Rabat et Salé, à une série de sauts de précision, de chutes libres et de figures acrobatiques exécutés par des parachutistes de l’équipe nationale militaire et de la première Brigade d’infanterie parachutiste.

À l’occasion du 27ème anniversaire de l’accession du roi Mohammed VI au Trône, la vallée du Bouregreg a accueilli, ce jeudi, une spectaculaire démonstration de parachutisme militaire organisée par les Forces Armées Royales (FAR).

Des centaines de spectateurs, rassemblés sur les deux rives du Bouregreg, entre Rabat et Salé, ont assisté à cette exhibition aérienne, marquée par des sauts de précision, des chutes libres et des figures acrobatiques exécutés par les parachutistes militaires.

La démonstration s’est déroulée à proximité de la Marina Bouregreg Salé et de la corniche de Rabat. Les sauts ont été exécutés par des parachutistes de l’équipe nationale militaire de parachutisme et de la première Brigade d’infanterie parachutiste (1ère BIP).

Composée de femmes et d’hommes, l’équipe a offert au public une démonstration de précision et de maîtrise technique, illustrant le savoir-faire opérationnel des unités parachutistes des Forces Armées Royales. Une démonstration identique est également prévue aujourd’hui dans la région de M’diq, selon les Forces Armées Royales.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 30/07/2026 à 15h48
#FAR#Parachutisme#Fête du Trône#Bouregreg#Rabat-Salé

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