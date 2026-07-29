Discours du Trône: la force de la sérénité et l’horizon de l’optimisme

À l’occasion du 27ème anniversaire de son accession au Trône, le roi Mohammed VI a adressé à la Nation un discours empreint d’une grande hauteur de vue et d’une pensive assurance. Dans un monde traversé par des tensions géopolitiques multiples, l’instabilité économique et le repli protectionniste, le Souverain marocain offre une grille de lecture fondée sur deux piliers inébranlables: une sérénité institutionnelle puisée dans la continuité d’un État-nation millénaire et un optimisme méthodique adossé à des réalisations concrètes.

L’humilité d’un Roi

Dès l’entame de l’adresse royale, le ton est donné. Il ne s’agit nullement d’un inventaire auto-congratulatif, mais d’un exercice de reddition de comptes placé sous le signe du devoir et de la foi. Rejetant catégoriquement toute quête de prestige individuel, le Souverain réaffirme la philosophie intime qui guide son action depuis plus d’un quart de siècle. «Jamais la poursuite d’une gloire personnelle, ni l’envie de consécration par le titre de “Leader continental ou international” n’ont été une fin pour Moi. En revanche, Mon unique souci a toujours été de M’acquitter au mieux de la responsabilité qui M’incombe de te servir, en veillant à ce que tous les Marocains puissent vivre dignement, en citoyens libres», précise le Roi.

🇲🇦 « Jamais la poursuite d’une gloire personnelle, ni l’envie de consécration par le titre de “Leader continental ou international” n’ont été une fin pour Moi.



En revanche, Mon unique souci a toujours été de M’acquitter au mieux de la responsabilité qui M’incombe de te servir,… pic.twitter.com/KZHFXqlD4I — Le360 (@Le360fr) July 29, 2026

Cette marque d’humilité donne une consistance singulière à la sérénité royale. La confiance manifestée par le Souverain est le fruit mûr d’un effort méthodique et continu. Comme l’exprime clairement le Souverain, «plus qu’un mobile de satisfaction personnelle, ce bilan insuffle plutôt un sentiment gratifiant de confiance et de sérénité qui Nous donne de la force et Nous motive pour aller de l’avant et poursuivre notre entreprise».

Le Souverain détaille la méthode d’action qui garantit la pérennité de ce modèle de développement: une vision stratégique claire et une doctrine de pouvoir dont les maîtres-mots sont la prise d’initiative, le suivi rigoureux, l’autocritique constructive et la réelle volonté d’aborder l’avenir avec détermination et positivité.

Lire aussi : Discours du Trône: la stabilité, l’industrialisation, la technologie et l’équité sociale sont les clés du succès du Maroc

En posant «volonté», «prise d’initiative», «suivi rigoureux» et «autocritique» comme fondements de la gouvernance, le roi Mohammed VI inscrit la trajectoire nationale dans une temporalité longue, prémunie contre les réactions impulsives face aux aléas extérieurs.

La stabilité, le capital stratégique

Dans un paysage international secoué par des crises politiques et des bouleversements socio-économiques, le Maroc réaffirme la singularité de son modèle. Pour le Souverain, la stabilité politique dont jouit le Royaume n’est pas un simple état de fait, mais constitue la pierre angulaire de son émergence. Le Roi souligne avec force que le Maroc traverse une phase décisive de son histoire moderne. «Notre pays se trouve aujourd’hui à une étape-charnière de son processus de développement, où un idéal de confiance et d’optimisme doit l’emporter sur toute rhétorique susceptible de nourrir désespoir et frustration», souligne le Souverain.

Cette résilience marocaine s’appuie sur la profondeur historique d’un «Pays à l’histoire millénaire» capable de faire fonctionner ses institutions dans «un esprit d’harmonie et de complémentarité». L’efficience de cette gouvernance s’est d’ailleurs illustrée de manière éclatante tant dans la gestion proactive des crises naturelles, à l’instar des récentes inondations dans le Gharb et le nord du pays, que dans la maîtrise de l’organisation de grands événements mondiaux, valant au Maroc «des marques d’admiration et d’estime de par le monde, sans toutefois manquer de faire des envieux en certaines occasions».

Le Souverain synthétise cet atout majeur en rappelant que «la stabilité politique et institutionnelle constitue une denrée rare et un atout d’une valeur inestimable. Aujourd’hui, la stabilité est la variable-clé dans l’équation du développement au Maroc. Elle est aussi le capital stratégique qui fait la fierté du pays».

Une dynamique d’avant-garde

L’optimisme du Roi s’incarne avec une rigueur chiffrée remarquable. Loin des vœux pieux, le discours dresse le bilan d’un pays en pleine accélération industrielle et en consolidation souveraine. En enregistrant un taux de croissance de 4,9% pour l’année 2025 et en affichant des perspectives tout aussi ambitieuses pour 2026, le Maroc confirme la viabilité de ses choix économiques.

Le secteur automobile et l’aéronautique constituent les marqueurs les plus spectaculaires de cette mutation, représentant désormais plus de 40% des exportations globales du pays, surpassant ainsi le secteur historique des phosphates. Cette capacité d’anticipation stratégique s’étend désormais aux filières technologiques de pointe, notamment par le développement d’un secteur intégré de batteries électriques et le lancement opérationnel de l’Offre Maroc hydrogène vert à travers l’attribution de premières autorisations à un groupe de mégaprojets.

Face au «retour du protectionnisme et par l’impératif de sécurisation des chaînes d’approvisionnement et de production», la réponse marocaine est claire: le renforcement de l’autosuffisance stratégique. Le Souverain a rappelé avec satisfaction que les industries agroalimentaires et pharmaceutiques couvrent désormais près de 80% des besoins nationaux, tandis que l’installation d’une base industrielle et technologique de défense et de cybersécurité vient consolider le statut de puissance régionale du Royaume.

Lire aussi : Discours du Trône. Comment le Maroc est devenu un acteur international crédible, respecté et écouté

Cette dynamique industrielle s’accompagne d’une performance historique du secteur touristique, qui a accueilli près de 20 millions de visiteurs en 2025. Mais pour le roi Mohammed VI, cette puissance économique n’a de sens que si elle profite à l’ensemble des citoyens. «Parallèlement à la promotion du secteur économique, Nous poursuivons le déploiement de multiples initiatives et de programmes de développement humain, notamment à travers la généralisation de la protection sociale. Notre but ultime est d’améliorer les conditions de vie des Marocains et d’instaurer la justice sociale et spatiale», a rappelé le roi Mohammed VI. Pour soutenir cette ambition, le Souverain exhorte le secteur financier à jouer pleinement son rôle de catalyseur.

Co-écrire les partenariats de demain

Sur le plan diplomatique, le discours royal reflète une assurance retrouvée et une souveraineté décomplexée. Le Maroc ne subit plus les agendas mondiaux. Il co-écrit les partenariats de demain. «Fort de ces statuts, il est désormais en mesure d’interpeller l’ensemble de ses partenaires en toute confiance et transparence et de formuler, s’agissant des différentes questions bilatérales et des grandes problématiques internationales, des offres de partenariat constructives et des initiatives de coopération prometteuses», explique le roi Mohammed VI.

Le Souverain prend de la hauteur par rapport au calendrier électoral et politique à venir, rappelant que les avancées du Maroc constituent une œuvre collective continue et transcendent les mandats gouvernemental et parlementaire, favorisée par des orientations stratégiques et des choix pertinents du pays. «Nous formons le vœu qu’au lendemain des prochaines législatives et de l’émergence consécutive d’un nouveau gouvernement, s’amorce un nouveau cycle dans notre trajectoire de développement, dont les maîtres-mots seront la préservation des acquis et la poursuite des projets et des réformes d’envergure», résume le Souverain.

Ce message fixe la feuille de route pour les institutions et les futurs gouvernants: s’inscrire dans la continuité réformatrice et perpétuer cette alliance exemplaire entre vision stratégique, sérénité institutionnelle et optimisme conquérant.