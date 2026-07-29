Politique

Discours du Trône. Comment le Maroc est devenu un acteur international crédible, respecté et écouté

Le roi Mohammed VI.

«Crédible, respecté et écouté»: c’est un Maroc fort de ses acquis diplomatiques et économiques et un partenaire fiable que le Roi a mis en avant dans son discours prononcé ce mercredi 29 juillet à l’occasion de la fête du Trône.

Par Hajar Kharroubi
Le 29/07/2026 à 21h15

Dans son discours prononcé ce mercredi 29 juillet à l’occasion de la fête du Trône, le Roi a mis l’accent sur la consolidation du statut du Maroc sur la scène mondiale. «Nous sommes parvenus, avec l’aide du Seigneur, à consolider la position du Maroc en tant qu’acteur international crédible, respecté et écouté», a affirmé le Souverain.

Cette crédibilité se double, selon le Roi, d’une influence économique affirmée, puisque le Maroc s’impose aujourd’hui comme «un opérateur économique de premier plan et un associé sollicité pour être partie prenante à des partenariats nouveaux, équilibrés et tournés vers l’avenir».

Lire aussi : Discours du Trône: la stabilité, l’industrialisation, la technologie et l’équité sociale sont les clés du succès du Maroc

Le Souverain a lié cette double reconnaissance, diplomatique et économique, à une capacité d’action renouvelée. Fort de ces statuts, le Maroc peut désormais «interpeller l’ensemble de ses partenaires en toute confiance et transparence». Sur les dossiers bilatéraux comme sur les grandes problématiques internationales, le Royaume formule des «offres de partenariat constructives» et des «initiatives de coopération prometteuses».

Le Roi a par ailleurs mis en avant la stratégie de diversification poursuivie par le Royaume. Agissant avec «engagement et responsabilité», le Maroc a fait le choix d’élargir ses partenariats «afin de renforcer ses capacités et d’en accroître la portée dans tous les domaines».

Par Hajar Kharroubi
Le 29/07/2026 à 21h15
#Discours du Trône#Partenariats#Alliances#Maroc#Fête du Trône#Mohammed VI

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