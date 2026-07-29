Discours du Trône: le prochain gouvernement appelé à ouvrir un nouveau cycle de développement

À l’occasion du 27ème anniversaire de son accession au Trône, le Souverain a esquissé les grandes orientations de l’action du futur Exécutif, l’invitant à inscrire son mandat dans la continuité des politiques publiques engagées tout en ouvrant une nouvelle étape du développement national.

«Nous formons le vœu qu’au lendemain des prochaines législatives et de l’émergence consécutive d’un nouveau gouvernement, s’amorce un nouveau cycle dans notre trajectoire de développement, dont les maîtres-mots seront la préservation des acquis et la poursuite des projets et des réformes d’envergure», a déclaré le Roi.

🇲🇦 « Ces acquis économiques et sociaux engrangés transcendent les mandats gouvernemental et parlementaire.



Ils sont, en effet, le fruit d’une dynamique cumulative vertueuse, étalée sur des années de suite et favorisée par les orientations stratégiques de notre pays et la… pic.twitter.com/EWOYEeaAvd — Le360 (@Le360fr) July 29, 2026

Le Souverain a souligné que les performances enregistrées par le Royaume sont le fruit d’une vision stratégique de long terme et d’une gouvernance fondée sur l’anticipation, le suivi rigoureux de l’action publique, l’autocritique constructive et la volonté constante de préparer l’avenir.

«Le résultat de notre action ne tient pas du hasard: il est bel et bien la conséquence d’une vision stratégique claire et d’une doctrine de pouvoir dont les maîtres-mots sont la prise d’initiative, le suivi rigoureux, l’autocritique constructive et la réelle volonté d’aborder l’avenir avec détermination et positivité», a affirmé le Roi.

Le roi Mohammed VI a par ailleurs estimé que le Maroc aborde une phase décisive de son processus de développement. Dans ce contexte, il a appelé à faire prévaloir la confiance et l’optimisme sur «toute rhétorique susceptible de nourrir le désespoir et la frustration».

Le Souverain a également mis en avant l’un des principaux acquis du Royaume, à savoir la sécurité, la stabilité et le bon fonctionnement des institutions publiques. «Ce qui me rend le plus fier, c’est la sécurité et la stabilité qui règnent au Maroc, ainsi que le fonctionnement efficace des institutions publiques», a-t-il souligné.