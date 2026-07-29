Politique

Discours du Trône: le prochain gouvernement appelé à ouvrir un nouveau cycle de développement

Le roi Mohammed VI.

Le prochain gouvernement, issu des élections législatives du 23 septembre 2026, devra engager un nouveau cycle de développement socio-économique afin de consolider les acquis du Royaume et d’accélérer la mise en œuvre des grands chantiers de réforme. C’est le message adressé mercredi soir par le roi Mohammed VI dans son Discours du Trône.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 29/07/2026 à 21h10

À l’occasion du 27ème anniversaire de son accession au Trône, le Souverain a esquissé les grandes orientations de l’action du futur Exécutif, l’invitant à inscrire son mandat dans la continuité des politiques publiques engagées tout en ouvrant une nouvelle étape du développement national.

«Nous formons le vœu qu’au lendemain des prochaines législatives et de l’émergence consécutive d’un nouveau gouvernement, s’amorce un nouveau cycle dans notre trajectoire de développement, dont les maîtres-mots seront la préservation des acquis et la poursuite des projets et des réformes d’envergure», a déclaré le Roi.

Le Souverain a souligné que les performances enregistrées par le Royaume sont le fruit d’une vision stratégique de long terme et d’une gouvernance fondée sur l’anticipation, le suivi rigoureux de l’action publique, l’autocritique constructive et la volonté constante de préparer l’avenir.

«Le résultat de notre action ne tient pas du hasard: il est bel et bien la conséquence d’une vision stratégique claire et d’une doctrine de pouvoir dont les maîtres-mots sont la prise d’initiative, le suivi rigoureux, l’autocritique constructive et la réelle volonté d’aborder l’avenir avec détermination et positivité», a affirmé le Roi.

Le roi Mohammed VI a par ailleurs estimé que le Maroc aborde une phase décisive de son processus de développement. Dans ce contexte, il a appelé à faire prévaloir la confiance et l’optimisme sur «toute rhétorique susceptible de nourrir le désespoir et la frustration».

Le Souverain a également mis en avant l’un des principaux acquis du Royaume, à savoir la sécurité, la stabilité et le bon fonctionnement des institutions publiques. «Ce qui me rend le plus fier, c’est la sécurité et la stabilité qui règnent au Maroc, ainsi que le fonctionnement efficace des institutions publiques», a-t-il souligné.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 29/07/2026 à 21h10
#Discours du Trône#Mohammed VI#Fête du Trône#Développement#gouvernement#Sécurité

LEs contenus liés

Politique

Discours du Trône: la stabilité, l’industrialisation, la technologie et l’équité sociale sont les clés du succès du Maroc

Politique

Le Roi présidera, jeudi et vendredi, les cérémonies commémorant la fête du Trône

Politique

Fête du Trône: grâce royale au profit de 1.788 personnes

Articles les plus lus

1
Discours du Trône: la stabilité, l’industrialisation, la technologie et l’équité sociale sont les clés du succès du Maroc
2
La voie express Tiznit-Dakhla baptisée «Donald Trump Highway», le président américain remercie le roi Mohammed VI
3
Réhabilitation de la gare routière Ouled Ziane: un budget de 80,7 millions de dirhams, un taux d’avancement de 70%
4
Feu de forêt à Dar Chaoui: 38 hectares ravagés, l’incendie maîtrisé à plus de 90%
5
Affaire Abderrahim Fakir: l’avocat de la famille réclame le dessaisissement de la police de Bologne
6
Dar El Oddi de Tétouan, un exemple à suivre
7
Usine géante d’ammoniac à Laâyoune: le premier financement américain au Sahara vu par l’ambassadeur Buchan et l’USTDA
8
Modernisation, proximité, réactivité... Comment la DGSN a évolué en 70 ans d’existence
Revues de presse

Voir plus