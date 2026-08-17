Festival des plages: Ali Ssamid séduit le public de Saïdia pour sa première scène dans la ville

Ali Samid lors de son passage sur la scène du Festival des plages de Maroc Telecom à Saïdia, dimanche 16 août 2026. (M.Chellay/Le360)

Pour sa première apparition à Saïdia, Ali Ssamid a découvert un public qu’il ne connaissait pas encore. Invité du Festival des plages de Maroc Telecom, le rappeur marocain a été marqué par l’accueil et l’énergie du public. Une expérience qui lui a donné un nouvel élan pour la suite de ses projets.

«J’étais vraiment très enthousiaste à l’idée de participer pour la première fois à Saïdia. La proximité avec Oujda et Berkane rend aussi cette rencontre particulière», raconte-t-il. Une première qui s’est rapidement transformée en moment de partage. «L’accueil était chaleureux, avec une énergie incroyable», se souvient-il.

Cette proximité avec le public, Ali Ssamid la considère comme l’un des moteurs de son parcours. «Les Festivals des plages nous donnent toujours l’occasion de retrouver notre public. Pour moi, c’est un vrai rechargement avant de retourner au studio et de travailler», explique-t-il.

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Et du travail, il en a déjà sur la table. L’un de ses derniers morceaux, Bla Doza, s’est récemment installé en tête des tendances. Un titre qui s’inscrit dans une tradition bien connue du rap, celle du «diss track».

Ali Ssamid ne cherche d’ailleurs pas à s’en éloigner. «On ne peut pas oublier le rap. Ce morceau était une réponse, une contre-attaque. C’était un diss track, et ça fait partie de notre culture», assume-t-il. À l’origine de cette sortie, un différend artistique: «Un rappeur m’avait pris à partie et je lui ai simplement répondu», résume-t-il.

Mais une page se tourne déjà pour laisser place au prochain chapitre. Le rappeur prépare activement Diwan, son nouvel album, qui doit prendre le relais d’El marocchino, sorti il y a cinq ans.

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Le projet commence déjà à se dévoiler. L’artiste annonce notamment All Eyes On Me, un morceau enregistré avec Tiiw Tiiw et Dollypran, qui figurera sur l’album de ce dernier. «C’est la première fois que j’annonce ce morceau. Il sera sur l’album de Dollypran», révèle-t-il.

Ali Ssamid explique que ses collaborations reposent avant tout sur une bonne entente avec les artistes. Il se dit également ouvert à travailler avec des chanteurs issus d’autres univers musicaux, notamment la gnaoua ou la taqtouqa jabalia. «Si quelqu’un fait de la gnaoua ou de la taqtouqa jabalia, cela ne me pose aucun problème. On peut très bien chanter ensemble», affirme-t-il.

Pour Ali Ssamid, la musique dépasse les étiquettes. Elle repose avant tout sur l’alchimie et les rencontres. Une ouverture qui lui permet d’explorer différents univers musicaux et d’envisager de nouvelles collaborations.