Al Hoceima: le Festival des plages, une belle opportunité pour les artistes locaux

Les activités du Festival des Plages de Maroc Telecom se poursuivent à Al Hoceïma, dans une atmosphère festive qui attire visiteurs, membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger et touristes venus des différentes régions du Royaume. La troisième soirée du festival a revêtu une saveur éminemment locale, en donnant carte blanche aux artistes de la région pour présenter leurs œuvres et rencontrer le public de la «Perle de la Méditerranée».

Originaire d’Al Hoceïma, le chanteur Nabil Amwaj figurait parmi les artistes qui ont animé cette soirée. Il a exprimé sa joie de participer au festival, soulignant que cette manifestation constitue une occasion importante pour les artistes locaux de présenter leurs nouveautés devant leur public. «La participation des enfants de la ville à cet événement artistique leur offre un contact direct avec leur public», a-t-il déclaré à Le360, tout en remerciant Maroc Telecom pour une initiative qui contribue à dynamiser la scène artistique et à apporter de la joie aux ressortissants marocains et aux touristes venus à Al Hoceïma depuis diverses régions du Royaume.

De son côté, l’artiste Hassan Al Hoceimi a exprimé son bonheur de remonter sur la scène du Festival des Plages, précisant qu’il s’agissait de sa troisième participation consécutive à Al Hoceïma, après des expériences précédentes dans le cadre du festival à Tanger et à Nador. «Ma relation avec le public rifain reste privilégiée, car il est lui-même originaire du Rif, malgré sa résidence à Tanger», a-t-il souligné, avant d’indiquer avoir préparé plusieurs surprises artistiques pour le public d’Al Hoceïma. Il a notamment choisi de présenter en exclusivité, lors de ce festival, la chanson Al Hajeb wa Al Khal, aux rythmes de la reggada.

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Les surprises de Hassan Al Hoceimi ne se sont pas limitées au domaine du chant: l’artiste a révélé son entrée dans le monde de la comédie, à travers une participation prochaine à une production télévisée pour le mois de Ramadan, diffusée sur 2M. Il espère que cette nouvelle expérience plaira à son public.

La scène d’Al Hoceïma continue ainsi de proposer des spectacles variés dans le cadre du Festival des Plages de Maroc Telecom, qui ne se contente pas d’attirer de grands noms de la musique, mais offre également aux artistes locaux l’opportunité de se produire devant un large public, contribuant à mettre en valeur les talents de la région et à renforcer leur présence sur la scène artistique nationale.

Les nuits du festival à Al Hoceïma se transforment ainsi en un rendez-vous alliant divertissement et découverte des talents locaux, au moment où la ville accueille, pendant la saison estivale, un nombre important de visiteurs et de Marocains du monde, prolongeant l’atmosphère de fête sur la plage de la «Perle de la Méditerranée».